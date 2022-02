EdiliziAcrobatica, ricavi più che raddoppiati nel 2021 grazie al Bonus Facciate

In Italia i ricavi sono aumentati del 126,9%, in Francia del 9,7%. Aumentano anche i dipendenti. L’Ad Iovino: “Orgoglioso dei risultati”

Ricavi più che raddoppiati nel 2021 per EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di ristrutturazione di esterni realizzati su corda.

Lo scorso anno, infatti, i ricavi consolidati si sono attestati a quota 98,1 milioni di euro, in aumento del 119,5% rispetto ai 44,7 milioni del 2020. In Italia, primo mercato della società, i ricavi sono saliti dai 41,7 milioni del 2020 ai 94,7 milioni del 2021, con un balzo annuale del 126,9% dovuto anche agli incentivi messi in campo dal Governo. Il risultato si deve in particolar modo al Bonus Facciate al 90% introdotto dal decreto Rilancio che ha contribuito alla ripresa dell’edilizia spingendo molti cittadini a ristrutturare le superfici esterne degli edifici.

“Anche nell’ultimo trimestre del 2021 – fa sapere EdiliziAcrobatica in una nota – la società conferma l’ottimo trend di crescita, già registrato nei precedenti periodi dell’anno”.

Per quanto riguarda la Francia, la controllata transalpina EdiliziAcrobatica Sas ha registrato una crescita dei ricavi del 9,7% anno su anno, passando dai 3,1 milioni del 2020 ai 3,4 milioni del 2021.

Le sedi operative italiane dirette, al 31 dicembre 2021 hanno raggiunto quota 77, con un incremento di 18 unità rispetto alle 59 registrate al 31 dicembre 2020, mente per quanto riguarda il personale, l’organico della società è salito del 33,7% toccando quota 1.392 dipendenti, di cui 77 in Francia.

“Sono molto orgoglioso dei risultati conseguiti nel 2021. Nel corso dell’esercizio il nostro gruppo ha registrato ricavi record, più che doppi rispetto al 2020. Siamo stati bravi a capitalizzare le opportunità derivanti dagli incentivi messi in campo dal Governo a sostegno del settore in cui operiamo, riuscendo a rispondere alle necessità di centinaia di nuovi clienti ogni giorno, nonostante le restrizioni e le difficoltà imposte dalla pandemia”, ha commentato l’amministratore delegato di EdiliziAcrobatica, Riccardo Iovino.

La società è quotata sia su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth di Parigi. Dopo la pubblicazione dei conti, a Milano il titolo viaggia in rosso (-0,9%) a 15,9 euro per azione, mentre a Parigi balza del 3,82% a 16,32 euro per azione.