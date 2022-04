Economia tra due fuochi: la crescita si salverà? Sabato 9 rispondono Le lancette dell’economia

Sabato 9 aprile su FIRSTonline tornano LE LANCETTE DELL’ECONOMIA di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Ce la farà la crescita economica a salvarsi tra la guerra in Ucraina e l’inflazione?

Sono in corso due guerre. Quella che, con umana inumanità e infernale atrocità, Vladimir Putin ha iniziato invadendo l’Ucraina. E quella che la Federal Reserve ha dichiarato, “sparando” finora un solo mini-colpo fattuale e una mitragliata di dichiarazioni da falchi rapaci, contro l’inflazione, risorta negli Stati Uniti; va fermata prima che si incarni nelle aspettative e nei comportamenti. Ce la farà la crescita economica a salvarsi, presa così tra due fuochi? Come stanno andando gli indicatori congiunturali ora che il conflitto russo-ucraino dura da un mese e mezzo? Quanto forte è la mazzata del rincaro delle materie prime energetiche e chi ne patisce di più? La dinamica dei prezzi al consumo si sta avviluppando in una spirale con i salari? Fino a dove dovrà spingersi la stretta della Banca centrale americana? Sarà emulata dalla BCE? E i mercati finanziari rimarranno a guardare, come le stelle in cielo, o gli investitori si daranno alla fuga precipitosa, affollandosi all’uscita dalle azioni e dalle obbligazioni? A queste e altre domande rispondono Le lancette dell’economia di aprile 2022.

La storica rubrica che ha ormai molte primavere e altrettanti tentativi di imitazione, viene mensilmente curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi ed è disponibile solo su FIRSTonline. Domani, sabato 9 aprile, la nuova uscita. Ai lettori va l’augurio di una Buona Pasqua: che sia un vero passaggio verso pace e serenità.