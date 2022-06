Economia: la recessione si può evitare dopo 100 giorni di guerra? Le Lancette rispondono sabato 11

Su FIRSTonline di sabato 11 giugno torna la rubrica mensile di analisi degli scenari a breve termine curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Inflazione, recessione, tassi, Borse, valute: che succede?

Dopo oltre cento giorni di guerra, come si comporta l’economia mondiale? Si può evitare il rischio di recessione? Attraverso quali canali e con quali tempi questo rischio potrebbe materializzarsi? E perché invece potrebbe essere scongiurato? Ci sono divergenze tra le maggiori economie mondiali, cioè USA, Euroarea e Cina, e quali? Quali settori stanno soffrendo di più e quali vanno bene nell’attuale contesto? Chi, nella popolazione, è più colpito dalla fiammata inflazionistica e con quali conseguenze per l’economia tutta? L’inflazione intaccherà la ripresa da riapertura, dopo l’allentamento delle misure anti-covid? Soprattutto, si rivelerà una fiammata di paglia o non sarà spenta rapidamente e in modo indolore? Fin dove saliranno i tassi di interesse a breve e a lunga, al di qua e al di là dell’Atlantico? Come si muoveranno i tassi di cambio? E le Borse, che si sono risollevate dai minimi toccati a metà maggio, resteranno deboli o si rafforzeranno?

Le domande sulla congiuntura si affollano alla fine della primavera, che quest’anno non è stata bella come Botticelli la dipinse. Rispondono le Lancette dell’economia, la rubrica mensile di analisi degli scenari a breve termine, con uno sguardo fisso al medio e al lungo periodo, curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Domani su FIRSTonline l’edizione di giugno 2022.