Economia in Famiglia: la società e rischi degli azionisti

VIDEO- Il progetto FamilyMI, realizzato da Global Thinking Foundation in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, nasce dall’esigenza di offrire un supporto al dibattito sull’evoluzione finanziaria e sulla cosiddetta “financial inclusion” alle famiglie dei Millennials (nati tra il 1980 e il 2000). Offrendo un mezzo esplicativo ed esaustivo per riordinare i concetti che compongono la finanza odierna, si intende includere i soggetti che non riescono ad accedere autonomamente alle prospettive finanziarie più comuni, in termini di servizi e di facilitazioni normalmente dedicati alle fasce a rischio in particolare alle famiglie dei Millennials.

Quando nella vita ci si trova davanti ad un bivio…

Diego, il protagonista di questo video, decide di acquistare 5.000 azioni della societa TDF, per un valore di 10.000€. Diego si orienta per questa scelta perchè TDF si trova in una fase di espansione nel mercato tessile e gode di una grande reputazione. Sfortunatamente per il nostro protagonista, però, alla scadenza del primo anno i risultati non sono quelli attesi, la società è in perdita, gli azionisti non possono contare sui dividendi e assistono ad un forte deprezzamento del valore delle azioni. A questo punto, come spiegato nel nostro Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc, Diego si trova ad un bivio: vendere le azioni e capitalizzare una perdita , oppure aspettare ancora sperando nella ripresa del mercato tessile. Ogni scelta necessita di un’attenta raccolta di informazioni prima e dopo l’investimento per operare la migliore scelta di fronte ai momenti di difficoltà del mercato e/o di esigenze proprie.

FamilyMI propone un percorso informativo in modo innovativo ed intuitivo. Si inizia questo percorso con un questionario online sui concetti principali del risparmio ed investimento consapevole, costituto da sette test, ciascuno dedicato ad un argomento: Conto Corrente; Assicurazioni; Obbligazioni; Azioni; Fondi d’Investimento, SICAV ed ETF; Cambi; Certificates.L’esito del singolo test viene collegato, a video/animazioni denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di economia e finanza: Global Thinking Foundation.

