Economia, cosa ci porterà il 2024? Sabato 13 su FIRSTonline risponderanno le Lancette dell’economia

Nel 2024 prevarranno le forze della crescita economica o quelle della recessione e il pericolo dell’inflazione sarà definitivamente scongiurato? Domani su FIRSTonline le risposte delle Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

Cosa ci porterà il 2024? Parliamo degli sviluppi dell’economia. Dopo un triennio reso burrascoso da vicende metaeconomiche, potrebbe essere la volta buona per una navigazione più tranquilla? Quali sono le caselle tinte di rosa che compongono il mosaico dello scenario? E quali quelle che già preannunciano tempesta? Prevarranno le forze della crescita o quelle della recessione? In quali aree geografiche e settori si deve temere di più per la seconda? Il mercato del lavoro sarà ancora favorevole nel sostenere la spesa delle famiglie? Il pericolo dell’inflazione è definitivamente rientrato? I tassi verranno accompagnati all’ingiù dalle Banche centrali? Come si comporteranno i tassi di cambio e le Borse azionarie?

Sabato le Lancette dell’economia

Le Lancette dell’economia sfoglieranno per voi la margherita della fortuna economica, per leggere nei suoi petali le varie strade che il domani prossimo potrebbe fare imboccare all’economia e alla finanza.

Le Lancette sono la rubrica di analisi della congiuntura, che tiene conto dei cambiamenti strutturali, curata da oltre un terzo di secolo da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Ora esce solo una volta al mese e tradotta in 16 lingue su FIRSTonline.

Da domani l’edizione di gennaio 2024. Ai lettori rinnoviamo gli auguri per l’anno da poco incominciato, e tutti sanno quanto importanti siano i sinceri voti augurali di questi tempi.