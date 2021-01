Economia, come si presenta il 2021? Le Lancette rispondono

Anno nuovo cita nuova per l’economia? Sabato 9 gennaio risponderanno su FIRSTonline le Lancette dell’economia di Fabrizio Galimbertio e Luca Paolazzi

Anno nuovo, vita nuova… Anche per l’economia? Con l’avvio di un altro giro della Terra intorno al Sole, in base alla convenzione del calendario gregoriano, tradizionalmente si fanno buoni propositi e si disegnano nuovi scenari economici. Come si presenta il 2021? Dalla partenza sembrerebbe maluccio, grazie. Ma nel prosieguo? L’odissea nella pandemia va finalmente verso la fine? Quali ostacoli e quali rischi dovremo affrontare ed evitare? L’inflazione rialzerà la testa, sospinta da costi di materie prime rincarate e catene del valore interrotte? Il dollaro si indebolirà ulteriormente? E dobbiamo temere un repentino aumento dei tassi di interesse?

Infine, le Borse: dopo il 2020 vissuto pericolosamente, metteranno la testa a posto o ci regaleranno un tranquillo 2021 di paura? A queste e altre domande rispondono Le lancette dell’economia, l’ultraventennale rubrica di analisi della congiuntura curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi che esce ogni inizio mese (più o meno), solo su FIRSTonline. Da domani il primo numero dell’annata nuova. Insieme agli auguri degli autori: che sia memorabile, in positivo però.