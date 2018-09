Economia circolare, Intesa e Fondazione Cariplo lanciano laboratorio

Il polo di ricerca dedicato all’economia circolare avrà sede in Cariplo Factory, a Milano, e la banca lancia un plafond fino a 5 miliardi di euro per sostenere le imprese maggiormente innovative.

Intesa Sanpaolo e la Fondazione Cariplo lanciano a Milano il primo laboratorio italiano dedicato alla Circular Economy. Il CE Lab sorge all’interno dell’ex area Ansaldo di Milano, oggi sede di Cariplo Factory, polo dedicato ai progetti di open innovation e valorizzazione dei giovani talenti. Obiettivo supportare e accompagnare la trasformazione del sistema economico italiano e diffondere nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo, accelerando la transizione verso la circular economy e promuovendo l’innovazione sociale e l’impact investing.

Tre i pilastri alla base del CE Lab: posizionare il laboratorio come attore sistemico primario della circular economy, divulgando e promuovendo i principi del nuovo modello economico; contribuire alla generazione di opportunità di business; creare valore e crescita attraverso iniziative di open innovation tra Startup, PMI e grandi imprese, cosi come con Università ed Istituzioni.

A presiedere l’evento Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, al fianco di Dame Ellen MacArthur, fondatrice della principale organizzazione che promuove la transizione globale verso il modello circolare, la Ellen MacArthur Foundation (EMF) e Mario Costantini, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che ha illustrato il progetto insieme a Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory.

“Un altro importante passo avanti, con la logica di mettere a frutto il lavoro svolto, gli attori impegnati e una visione che guarda al futuro. La circular economy è una strada obbligata, che poggia su valori condivisi. Fondazione Cariplo ha sviluppato un pensiero ed azioni concrete che oggi trovano una sintesi nel Laboratorio che trova casa nella Cariplo Factory, il nostro fiore all’occhiello sul fronte dell’innovazione. Operiamo in modo intersettoriale, mettendo in campo tutte le competenze maturate in questi anni, soprattutto con i nostri organi e collaboratori dell’area ambiente e ricerca scientifica. La predisposizione all’innovazione che sta nel DNA di Intesa Sanpaolo ha fatto si che le nostre organizzazioni si incontrassero e dessero vita, come sempre con metodo rigoroso, al nuovo CE Lab”, ha commentato Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo.

L’ente da tempo opera su questo fronte con diverse modalità: con il sostegno di progetti di ricerca scientifica, con attività di sensibilizzazione e formazione (attuata attraverso corsi, eventi e workshop) e promuovendo e diffondendo buone pratiche e policy. La nascita del CE Lab è dunque la chiusura di un cerchio naturale che avviene grazie alla presenza e all’azione di Cariplo Factory, il polo di open innovation partito poco più di due anni fa che si è posto l’obiettivo di generare 10 mila job opportunities in tre anni, puntando sulle nuove occupazioni, soprattutto legate al digitale, ma anche quelle legate ai nuovi scenari occupazionali di cui la Circular Economy è oggi certamente un pilastro fondamentale.

In quest’ottica la banca Intesa Sanpaolo ha annunciato la creazione di un plafond fino a 5 miliardi di euro per il periodo 2018-2021 con l’impegno di sostenere le Pmi e le grandi aziende che adottano il modello circolare con modalità innovative, concedendo le migliori condizioni di accesso al credito. In particolare, la valutazione del merito delle iniziative sarà curato dall’Innovation Center che ha definito i criteri di circolarità degli investimenti insieme alla Fondazione Ellen MacArthur.

“Intesa Sanpaolo ha deciso di mettere a disposizione – nell’arco del Piano d’Impresa 2018-2021 – un plafond fino a 5 miliardi di euro per consentire alle imprese più innovative della circular economy di accedere al credito alle migliori condizioni possibili. Una scelta in linea con gli obiettivi del Gruppo a sostegno delle imprese che investono nella trasformazione verso questo modello rigenerativo. Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo strumento per le imprese in concomitanza con l’inaugurazione del CE Lab; un luogo che nasce con la volontà di diffondere nella collettività l’esigenza di ripensare l’economia, slegando lo sviluppo delle imprese dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili”, ha commentato Mario Costantini, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center.