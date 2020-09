Economia circolare, Fruttagel sceglie Hera

Siglato tra le due aziende il protocollo Hera Business Solution per la gestione integrata di

rifiuti, acqua potabile, depurazione, energia e servizi di efficientamento energetico.

Economia circolare e sostenibilità sono al centro del protocollo Hera Business Solution che è stato sottoscritto tra la multiutility bolognese e Fruttagel, primaria azienda nazionale nel settore alimentare, specializzata nella trasformazione industriale di ortofrutta fresca, cereali e legumi.

Grazie a Hera Business Solution, la proposta multiservizio pensata proprio per le grandi aziende, il gruppo Hera metterà le competenze delle proprie società al servizio di Fruttagel, per supportarla nel raggiungere risultati di circolarità sempre più elevati e sfidanti lungo l’intera filiera produttiva, ampliando la gamma dei servizi che già ora la multiutility le fornisce e potendo così contare sui benefici derivanti dal fatto di avere un interlocutore unico.

L’economia circolare, infatti, è un concetto che spesso si associa solo al campo dei rifiuti ma in realtà è trasversale a ogni ambito e riguarda, quindi, anche un uso virtuoso ed efficiente dell’acqua e dell’energia. Il protocollo Hera Business Solution siglato tra Hera e Fruttagel è un valido esempio di accordo fra comparti produttivi diversi che punta a dare risposte a tematiche sia ambientali che produttive, collocandosi a pieno titolo all’interno del circuito dell’economia circolare.

Tale collaborazione si inserisce in un processo già avviato con Fruttagel, che si avvale di alcuni servizi offerti dal Gruppo Hera, ad esempio la gestione dei rifiuti, con piani per ridurli e soluzioni di global service per massimizzarne il recupero, e dell’impianto di depurazione; la fornitura di acqua potabile; la vendita di energia e strumenti web per l’analisi e la gestione dei consumi energetici per valutarne gli effetti; i servizi di connettività dati, internet e data center.

Con la firma del protocollo Hera Business Solution si sancisce ora l’avvio di un’attività di consulenza da parte della multiutility per predisporre un modello di monitoraggio complessivo di tutte le attività di Fruttagel e supportarla nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale in termini di efficientamento dei consumi, miglioramento delle performance ambientali, riduzione degli impatti energetici e ambientali. Obiettivi che potranno essere resi sempre più sfidanti in ragione anche dell’ampliamento della gamma dei servizi erogati dal Gruppo Hera in modo strutturato.