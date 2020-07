Ecobonus 110 per cento: così si cede il credito di imposta

In una nuova guida, l’Agenzia delle Entrate precisa per quali interventi è possibile anticipare la detrazione in fattura attraverso la cessione del credito d’imposta a chi realizza i lavori e alle banche

Il nuovo ecobonus 110 per cento prevede la possibilità di anticipare lo sconto in fattura attraverso la cessione di un credito di imposta (pari all’importo della detrazione) alla ditta o all’artigiano incaricato dei lavori, che a loro volta potrà cedere poi il credito ad altri soggetti come istituti di credito o intermediari finanziari. In alternativa, il contribuente può anche cedere il credito direttamente a una banca.

In una nuova guida dedicata all’ecobonus 110 percento – che, ricordiamo, vale sulle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – l’Agenzia delle Entrate chiarisce per quali lavori è possibile optare per la cessione del credito d’imposta. Ecco la lista:

manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari;

manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’ecobonus, come la sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre (compresi gli infissi), o ancora il cappotto termico degli edifici;

lavori per la riduzione del rischio sismico che rientrano nel sismabonus;

interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici (compresa la semplice pulitura o tinteggiatura esterna) per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;

installazione di impianti fotovoltaici;

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ambito dell’ecobonus 110 per cento, i crediti d’imposta “che non sono oggetto di ulteriore cessione sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Infine, non si applicano: