E-bike: la soluzione sostenibile per muoversi in città e oltre. Ecco le migliori proposte del mercato

Le e-bike stanno trasformando il trasporto urbano e le avventure off-road grazie a tecnologie avanzate e modelli versatili. Dai motori elettrici assistiti a design ecologici come il telaio in bambù, ecco i migliori modelli attualmente sul mercato

Chiunque desideri spostarsi agevolmente tra il traffico cittadino o esplorare percorsi panoramici lontani dalla frenesia urbana troverà nella bicicletta elettrica, o e-bike, un mezzo di trasporto efficiente e versatile. Questo innovativo mezzo, che combina la tradizionale pedalata con l’assistenza elettrica, sta conquistando sempre più persone per la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di spostamenti.

Cos’è una e-bike e come funziona?

Le e-bike sono biciclette dotate di un motore elettrico che assiste il ciclista durante la pedalata. I motori possono essere azionati automaticamente o tramite modalità assistita, dove il ciclista pedala normalmente e il motore fornisce un supporto quando necessario. Alcuni modelli includono anche una modalità completamente automatica, in cui è possibile viaggiare senza pedalare affatto. L’energia per il motore proviene da una batteria ricaricabile, spesso integrata nel telaio della bicicletta, che garantisce un’autonomia variabile a seconda del modello e dell’uso.

Questo mix di tecnologia e tradizione rende la e-bike una scelta ideale per chi cerca un’alternativa ecologica e pratica per i propri spostamenti quotidiani.

Regole e normative per l’uso delle e-bike in Italia

In Italia, le e-bike devono rispettare alcune normative specifiche per poter essere utilizzate su strade pubbliche senza incorrere in sanzioni. Le leggi attualmente in vigore limitano la potenza del motore a 250 watt e la velocità massima a 25 km/h. Superati questi limiti, le biciclette elettriche rientrano nella categoria dei ciclomotori, con conseguenti obblighi di immatricolazione, assicurazione e casco. Chi non rispetta questi parametri rischia sanzioni che possono superare i 7.000 euro, come stabilito dal Decreto Legge Infrastrutture del 2022.

Il futuro delle biciclette elettriche

Nonostante una flessione nelle vendite nel 2023, le case produttrici di e-bike stanno investendo su nuovi modelli e tecnologie avanzate per recuperare terreno. La domanda di mobilità sostenibile continua a crescere, e le e-bike rappresentano una delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide del traffico urbano e ridurre le emissioni di CO2.

L’innovazione tecnologica, poi, continua a guidare il settore, rendendo il futuro delle e-bike promettente. Che si tratti di spostamenti in città o di avventure in montagna, il mercato offre opzioni sempre più orientate a migliorare l’esperienza di guida e a ridurre l’impatto ambientale. È importante considerare le proprie esigenze personali nella scelta di una e-bike. Ecco, perciò, alcune delle migliori e-bike sul mercato, adatte sia a chi si muove in città sia agli appassionati di escursioni più impegnative.

Le migliori e-bike da comprare

Yamaha Wabash RT

La Wabash RT è una gravel e-bike dalla grande versatilità, ideale per chi ama pedalare su terreni misti. Equipaggiata con il motore Yamaha PWseries 2, leggero e compatto, offre un’elevata coppia (75 Nm) e un design moderno. Perfetta per gli avventurieri, il suo telaio leggero e i pneumatici tassellati garantiscono sicurezza su ogni superficie. Prezzo: 3.499 euro.

CUBE Stereo Hybrid One22

Questo modello si distingue nel mondo delle e-MTB da trail, combinando un motore Bosch Performance Line CX e un telaio in alluminio con il sistema Size Split, che permette di scegliere tra ruote da 27,5” o 29”. Con sette varianti disponibili, la CUBE Stereo Hybrid One22 è pensata per ogni tipo di ciclista. Prezzi a partire da 3.599 euro.

Italmoto Tiquattro EB

Se cerchi uno stile retrò unito a tecnologia moderna, la Italmoto Tiquattro EB è perfetta. Il suo design vintage Made in Italy si abbina a un motore brushless Bafang e a un cambio Shimano a sette rapporti. Le manopole e la sella in pelle marrone le conferiscono un tocco di eleganza. Prezzo: 2.649 euro.

Tenways Ago T

Tenways Ago T è l’e-bike ideale per i pendolari urbani. Dotata di una batteria estraibile che garantisce fino a 100 km di autonomia e una forcella ammortizzata per il massimo comfort, questa bici è elegante e robusta, adatta anche alle lunghe distanze. Prezzo: 2.699 euro.

Brompton Electric P Line Explore

Con la P Line Explore, Brompton reinventa la mobilità pieghevole. Questa e-bike ultraleggera pesa solo 15,6 kg e può essere piegata in meno di 20 secondi, risultando pratica da trasportare sui mezzi pubblici. Il telaio in titanio e il motore da 250W la rendono un’ottima scelta per chi cerca una soluzione compatta e performante. Prezzo: 4.395 euro.

Cyclik Relief

Non tutte le e-bike sono uguali, e alcune si distinguono per specifici utilizzi o per il loro basso impatto ambientale.

Se uno vuole essere più attento all’ambiente, la Cyclik Relief è la scelta ideale. Realizzata con un telaio in bambù leggero e resistente, pesa solo 16,5 kg e offre un’autonomia di 70 km grazie al motore da 250W e alla batteria integrata. La trasmissione Shimano e i pneumatici Michelin da 29” completano il pacchetto di questa e-bike ecologica. Prezzo: 2.799 euro.

Riverside 500e

Pensata per il trekking, la Riverside 500e si adatta perfettamente a strade urbane e terreni accidentati. Dotata di motore brushless da 250W e batteria agli ioni di litio, offre fino a 90 km di autonomia. Il telaio in alluminio e i freni a disco idraulici garantiscono stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più difficili. Prezzo: 2.499 euro.