Draghi accetta. “Momento difficile, ma fiducioso nell’unità”

L’ex presidente della Bce ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo dal Presidente Mattarella. Ha accettato con riserva ma ha già definito le linee guida: battere la pandemia, rilanciare l’economia, giovani e coesione sociale. “Possiamo fare molto per il futuro del Paese”

“È un momento difficile. Dobbiamo essere all’altezza“, ha affermato Mario Draghi nel suo primo discorso da Premier incaricato. L’ufficialità era arrivata pochi minuti prima. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Draghi l’incarico di formare un nuovo Governo. L’ex numero uno della Bce ha accettato utilizzando la tradizionale formula della “riserva”.

#Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente #Mattarella pic.twitter.com/Cs5sEnCojT — Quirinale (@Quirinale) February 3, 2021

“Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide. Abbiamo le risorse straordinarie che arrivano dall’Unione Europea e possiamo fare molto per il futuro del Paese, abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale”, ha affermato Draghi nella conferenza stampa tenuta al Quirinale dopo il colloquio con Mattarella. Un incontro lungo e approfondito, durato più di un’ora.

Poi un primo messaggio distensivo ai partiti: “Con grande rispetto, mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento: sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali, emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva alla richiesta del Presidente della Repubblica”, ha dichiarato l’ex presidente della Banca Centrale Europea.

Il Presidente Mattarella aveva annunciato ieri sera la convocazione di Draghi in seguito al fallimento delle consultazioni affidate al presidente della Camera, Roberto Fico.

LA POSIZIONE DEI PARTITI

Dopo aver lasciato il Quirinale, Draghi ha trascorso mezz’ora a Montecitorio a colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico. Subito dopo è andato a Palazzo Giustiniani per incontrare la presidente della Camera, Elisabetta Casellati.

Nelle prossime ore Draghi avvierà nuove consultazioni tra i partiti per cercare l’appoggio necessario in Parlamento. Una missione non facile dato che, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha già fatto sapere che il suo partito non sosterrà il Governo tecnico guidato da Draghi, affermazioni confermate anche oggi da Beppe Grillo. Bisognerà a questo punto vedere se i Cinque Stelle – che attualmente contano su 190 deputati e 90 senatori – riusciranno a compattarsi o se, come probabile, andranno incontro a ulteriori spaccature che molti osservatori definiscono già “insanabili”.

Probabile invece il sostegno a Draghi da parte del Partito Democratico, di Italia Viva, di Azione e di Forza Italia. LeU e Fratelli D’Italia si schiereranno all’opposizione. Decisiva sarà dunque la posizione della Lega. A differenza di quanto fatto da Giorgia Meloni, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, non ha ancora chiuso la porta, affermando il suo via libera sarà condizionato dalle garanzie che Draghi riuscirà a fornire sul programma del Governo tecnico.

LA REAZIONE DELLA BORSA

Se ci sono ancora dubbi sulle reazioni dei partiti politici, la Borsa ha già sciolto qualsiasi riserva. Sin dai primi scambi, Piazza Affari ha ingranato la quinta e a metà giornata guadagna il 2,71% a quota 22.665 punti trainata dall’exploit delle banche. In picchiata lo spread, che viaggia in ribasso del 7,7% a 105 punti base.

(Ultimo aggiornamento: ore 14.45 del 3 febbraio).