Dolci e affari: Iginio Massari apre pasticceria a Milano… in una filiale di Intesa Sanpaolo

Nella filiale di Intesa Sanpaolo in piazza Diaz, a due passi dal Duomo, la prima pasticceria milanese del Maestro, fondatore e ora presidente onorario de L’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), considerato dal 2011 il miglior pasticcere d’Italia.

Dopo una lunga attesa, mercoledì 14 marzo il maestro della pasticceria italiana e internazionale Iginio Massari apre le porte della sua prima pasticceria nel cuore di Milano all’interno della innovativa filiale Intesa Sanpaolo di via Marconi (angolo Piazza Diaz).

Per la prima volta in Italia l’alta pasticceria approda in banca e lo fa unendo due eccellenze italiane nei rispettivi settori: Iginio Massari e Intesa Sanpaolo. La boutique di pasticceria di Iginio Massari – fondatore e ora presidente onorario de L’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) e primo membro italiano della prestigiosa associazione internazionale “Relais Dessert” che raggruppa i migliori pasticceri del mondo – accolta entro gli spazi della filiale milanese testimonia l’insolita partnership con Intesa Sanpaolo, che si inserisce nell’ambito delle iniziative del gruppo bancario sul territorio per estendere la fruibilità degli spazi delle filiali a tutti e non solo ai clienti della Banca.

Andrea Lecce, responsabile Direzione Marketing Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Dopo diverse iniziative di condivisione che hanno aperto le nostre filiali alla moda, alla musica e a tanti momenti artistici e culturali, da oggi con il maestro Massari proponiamo una nuova esperienza di stile e gusto, in una collaborazione che ci rende particolarmente orgogliosi di un cambiamento culturale in Italia”.

Già proprietario e fondatore dal 1971 della pluripremiata Pasticceria Veneto a Brescia – considerata dal 2011 a oggi la migliore pasticceria d’Italia per la Guida del Gambero Rosso Pasticceri&Pasticcerie – il maestro Massari ha deciso di aprire un nuovo modello di pasticceria unico nel suo genere nel capoluogo lombardo per offrire un’esperienza di gusto unica a tutti i suoi numerosi estimatori.

“Da tantissimi anni i miei clienti mi chiedevano di aprire una pasticceria a Milano e la proposta di Intesa Sanpaolo è arrivata nel momento giusto – prosegue Massari – Qui si potrà trovare un’ampia selezione delle mie creazioni: dalle monoporzioni, ai macaron, dalle torte alle praline. In questa nuova avventura avrò al mio fianco i miei figli, Debora nutrizionista ed esperta di pasticceria e Nicola, che da anni lavorano con me”.

Oltre alla posizione privilegiata, la pasticceria – aperta sette giorni su sette con ingresso indipendente dalla filiale – sarà caratterizzata dal laboratorio a vista su strada che consentirà di mostrare lo staff della pasticceria all’opera. “Un ambiente accogliente pensato per il maestro pasticciere Iginio Massari il quale approda a Milano portando i sapori ed i colori della sua grande esperienza rivisitata in chiave contemporanea – dichiara l’architetto Andrea Stramigioli che continua – L’attenzione e la cura delle materie prime in cucina si affianca al gusto estetico ricercato dal sapore internazionale ideato da Stramigioli Associati. Scelta di materiali preziosi e silenziosi sono alla base del progetto che si pone come obiettivo quello di divenire una galleria espositiva di opere d’arte culinarie. La scelta della vetrina più innovativa del momento nel settore dell’esposizione pasticcera, il “Jobs” di Orion by Clabo, rende il locale avveniristico e funzionale al suo obiettivo”.

L’arredo è caratterizzato da linee pulite ed essenziali con dominanza dei colori base quali bianco e champagne che vengono valorizzati dal gioco di volumi e dall’originale sistema di illuminazione ottenuto grazie all’intreccio di lampade lineari posizionate sul soffitto riflettente. I 120 mq della pasticceria saranno arricchiti anche da 30 mq di dehor esterno con arredamenti firmati da Passoni dove i clienti del locale potranno degustare le diverse proposte della pasticceria.

Il maestro Iginio Massari non è impegnato solo in pasticceria. Da lunedì 5 marzo è tornato in tv su Sky Uno HD con le nuove puntate di Iginio Massari The Sweetman, in onda quotidianamente all’ora di pranzo. Mentre, da sabato 21 aprile in access prime time, sempre su Sky Uno HD, è la volta dello spin-off vip: Iginio Massari The Sweetman Celebrities con ospiti d’eccezione dello showbiz tra i quali Lodovica Comello, Pupo, Mara Maionchi e Diletta Leotta.

La nuova pasticceria del maestro Iginio Massari vede il coinvolgimento dei seguenti partner tecnici: Bravo Spa, Broggi 1918, Buzzi&Buzzi, Electrolux Professional, Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Irinox, Orion, Panasonic, Passoni, Acqua Valverde, Villeroy&Boch e Zafferano.