Dividendo 2022 Intesa Sanpaolo e Unicredit: importo, rendimento, data di pagamento. Ecco tutti i dettagli

La stagione dei dividendi 2022 è alle porte e Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno comunicato i dettagli delle loro cedole. Ecco tutto ciò che c’è da sapere dall’importo allo yield

All’inizio stagione dei dividendi 2022 manca ancora più di un mese, ma per gli azionisti è già tempo di fare qualche calcolo e, magari, ritoccare un po’ il proprio portafoglio per far spazio alle azioni che garantiscono le cedole più appetibili.

Oggi, martedì 1° marzo, Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno comunicato i dettagli sui dividendi 2022 (sugli utili 2021) che saranno pagati nei prossimi mesi e, in entrambi i casi, gli azionisti avranno di che gioire.

Ecco tutti i dettagli su importo, rendimento e data di pagamento dei dividendi 2022 di Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Dividendo 2022 Intesa Sanpaolo: agli azionisti 1,5 miliardi

Il cda di Intesa Sanpaolo ha approvato oggi il bilancio 2021, chiuso come noto con un utile netto di 4,19 miliardi di euro, in crescita del 27,7% rispetto ai 3,28 miliardi dell’anno precedente. Nello stesso frangente, il board ha confermato il saldo del dividendo cash da 1,53 miliardi di euro complessivi che dovrà essere approvato dall’assemblea del 29 aprile. Il saldo del dividendo per azione è dunque pari a 0,0789 euro, Il dividend yield, calcolato sul prezzo di chiusura delle azioni del 28 febbraio (2,29 euro) è pari al 3,4%. La cedola sarà staccata il 23 maggio 2022, con pagamento in programma per il 25 maggio.

In questo contesto bisogna considerare che il 22 novembre 2022 Intesa Sanpaolo ha staccato un acconto sul dividendo pari a 0,821 euro per azione. L’importo totale della cedola sugli utili 2021 è dunque di 0,151 euro per azione, per un rendimento complessivo del 6,5%. Sugli utili 2020, la cedola complessiva era stata pari a 0,1353 euro.

Il buyback e il piano d’impresa di Intesa Sanpaolo

Oltre ai dettagli sul dividendo 2022, il cda di Intesa Sanpaolo ha proposto un buyback da avviarsi nel 2022 per un controvalore pari a 3,4 miliardi di euro. I tempi e le modalità del riacquisto delle azioni verranno comunicati nei tempi previsti dalla normativa. Complessivamente, sommando il saldo del dividendo e il buyback, nelle tasche degli azionisti arriveranno 4,9 miliardi di euro.

Infine, nell’ambito del piano di impresa 2022-2025, il board della banca guidata da Carlo Messina ha previsto la distribuzione di oltre 22 miliardi di euro nei prossimi tre anni, di cui oltre 6,6 miliardi nel 2022 tra acconto, saldo e riacquisto azioni.

Dividendo 2022 Unicredit: sorpresa al rialzo dopo il buyback

Una sorpresa positiva per gli azionisti è arrivata in mattinata dal Cda di Unicredit. La banca guidata da Andrea Orcel ha concluso in meno di tre mesi il programma di acquisto di azioni proprie che ha portato in portafoglio il 2,18% del capitale, a fronte di un investimento di 651 milioni di euro.

A seguito del completamento del programma di riacquisto, Unicredit ha deciso di aumentare il dividendo rispetto all’indicazione provvisoria fornita lo scorso 15 febbraio. L’importo della cedola sugli utili 2021 sale dunque da 0,5352 euro a 0,5380 euro per azione. L’ammontare complessivo dei dividendi che la società propone all’assemblea degli azionisti di distribuire è pari a 1,170 miliardi. Il rendimento, calcolato sul prezzo di chiusura del 28 febbraio, è pari al 4,7%.

La cedola sarà staccata martedì 19 aprile 2022 e messa in pagamento giovedì 21 aprile.