Unicredit oltre le attese: più utili e dividendi. Partnership più forte con Allianz

Brillano i conti di Unicredit, che nel 2021 ha sfiorato i 4 miliardi di utile netto e che annuncia dividendi in crescita – Si rafforza l’asse con Allianz – La soddisfazione di Orcel

Unicredit annuncia conti in crescita oltre le attese e un rafforzamento della collaborazione con Allianz in Italia e all’estero.

Sul versante contabile, l’istituto archivia il 2021 con un utile netto contabile pari a 1,5 miliardi, che si confronta con la perdita di 2,78 miliardi registrata nel 2020. L’utile netto sottostante ha raggiunto i 3,9 miliardi, in rialzo di 2,6 miliardi su base annua. Il risultato supera l’obiettivo del gruppo, che puntava a 3,7 miliardi. Il RoTE sottostante è del 7,5%.

I ricavi totali si attestano invece a 18 miliardi, in crescita del 4,8% rispetto al 2020. Anche in questo caso il dato batte le aspettative del gruppo, che si fermavano a quota 17,5 miliardi.

Sul fronte cedole e buyback, l’8 aprile il Cda proporrà all’assemblea degli azionisti una distribuzione ordinaria da 3,75 miliardi, composta da dividendi in contanti per circa 1,17 miliardi (contro i 520 milioni del 2020) e riacquisti di azioni per circa 2,58 miliardi.

“Riconfermiamo l’impegno ad aumentare in misura significativa i rendimenti dei nostri azionisti senza compromettere la nostra robusta posizione patrimoniale –sottolinea Andrea Orcel, ad di Unicredit – Pur considerando la distribuzione di 3,75 miliardi, infatti, abbiamo concluso l’anno con un CET1 ratio pro-forma del 14,13%. Questi risultati sono il preludio di quello che il nostro modello a basso assorbimento di capitale ci permetterà di conseguire nel 2022 e oltre, a beneficio di tutti i nostri azionisti”.

Unicredit e Allianz rafforzano la partnership internazionale

Per quanto riguarda la collaborazione con Allianz, le due società hanno firmato un accordo quadro internazionale “che getta le basi – si legge in una nota – per una migliore collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi, che vantano una partnership di grande successo nel settore della bancassicurazione fin dal 1996”. L’intesa comprende Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale, un perimetro in cui Unicredit conta oltre 15 milioni di clienti e Allianz circa 30.

Sono previsti investimenti congiunti anche nei settori della formazione e del marketing, con l’obiettivo di integrare i processi e accelerarne la digitalizzazione.

Inoltre, saranno poste le basi per una partnership tra i due gruppi nel settore dell’insure-banking, che permetterà a Unicredit di offrire i propri prodotti bancari attraverso le piattaforme di Allianz in Germania, in Italia e in altri paesi.

“Questo accordo, che segna un passo avanti nell’attuazione del nostro piano – continua Orcel – è una testimonianza di ciò che può essere realizzato attraverso una vera, forte ed efficace partnership. Mette a fattor comune le nostre migliori offerte alla clientela, l’innovazione e l’integrazione tecnologica a beneficio dei nostri clienti e di quelli di Allianz, a riprova del nostro impegno in questo settore. È un esempio di come intendiamo razionalizzare le nostre joint venture e massimizzare i benefici di tutte le partnership future”.

“Siamo lieti – ha aggiunto Oliver Bäte, Ceo di Allianz – di proseguire e rafforzare la nostra partnership di successo con il gruppo Unicredit. Sono soddisfatto di poter assicurare il futuro della nostra comune base clienti con prodotti e servizi di livello mondiale”.