Dividendi da record per le banche Usa: oltre 2 miliardi in più

Secondo i calcoli del Financial Times le banche Usa distribuiranno agli azionisti 2 miliardi di cedole in più – Titoli bancari sugli scudi a Wall Street

In attesa di conoscere la decisione della Bce sulle cedole delle banche europee, grandi soddisfazioni per gli azionisti arriveranno dalle banche americane, pronte a mettere mano al portafoglio e a remunerare generosamente i propri soci.

I colossi bancari statunitensi infatti hanno superato in grande scioltezza gli stress test della Federal Reserve, effettuati venerdì scorso. In virtù dei risultati conseguiti, la banca centrale americana ha deciso di dare il via libera a dividendi e buyback, una scelta che sta provocando grande fermento a Wall Street.

La febbre da dividendi ha velocemente contagiato tutti i maggiori istituti bancari Usa che, colti da un improvviso moto di generosità, hanno scelto di aumentare l’importo delle cedole in pagamento nel terzo trimestre del 2021, arrivando in alcuni casi a raddoppiarle. È il caso, per esempio, di Morgan Stanley, che ha deciso di distribuire un dividendo pari a 70 centesimi per azione dai 35 dello scorso anno. Non solo il colosso bancario newyorkese aumenterà anche il programma di buyback, salendo fino a 10 o 12 miliardi di dollari.

Raddoppio in programma anche per Wells Fargo che erogherà ai propri azionisti una cedola pari a 0,20 dollari per azione (erano 0,10 nel 2020, 0,50 nel 2019). Nel terzo trimestre del 2021 partirà inoltre un piano di buyback da 18 miliardi di euro.

Sale, e non di poco, anche il dividendo di Goldman Sachs, che distribuirà ben 2 dollari per azione dai precedenti 1,25 dollari (+60%).

Chiudono la classifica dei rialzi, Bank of America, con una cedola da 20 centesimi per azione (+16,6%), e JP Morgan (1 dollaro per azione, +11%).

A conti fatti, dunque, secondo le stime pubblicate dal Financial Times, nel terzo trimestre del 2021 nelle tasche degli azionisti arriveranno 2,08 miliardi di dollari in più rispetto a quanto precedentemente previsto.

La generosità delle banche Usa viene accolta con fervore da Wall Street: JP Morgan e Goldman Sachs guadagnano rispettivamente il 3,4% e l’1,92%, Wells Fargo sale dello 0,13%, Bank of America è in rialzo dello 0,7% e JP Morgan dell’1,15%.

Tornando in Europa, ricordiamo che il prossimo 23 la Banca centrale europea deciderà se rimuovere le restrizioni su cedole e buyback varate l’anno scorso per far fronte alle conseguenze della pandemia.