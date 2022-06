Dividendi 20 giugno 2022: da Poste a Terna, ecco cedole e rendimenti. In campo 7 big del Ftse Mib

Tutti i dividendi del 20 giugno 2022 – Sono 7 i colossi del Ftse Mib in campo – Ecco cedole e rendimenti

Dopo il dividend day di maggio, il 20 giugno a Piazza Affari tornano i dividendi con 13 società quotate su Borsa Italiana, di cui 7 sul Ftse Mib, che oggi staccano la cedola. Rendimenti generosi per gli azionisti che si godono i frutti di una stagione da incorniciare. Secondo i calcoli di Janus Henderson, infatti, l’indice MSCI Italy rende attualmente circa il 3,5%, con il consensus IBES che prevede una crescita dei dividendi tra l’8 e il 9% per il 2022, percentuali superiori al 5-6% che stimato a livello globale.

Dividendi 20 giugno 2022: da Snam a Terna e da Hera ad Acea, spiccano i colossi energetici

Come detto, sono 7 le società del Ftse Mib che oggi staccano la cedola, con un peso sul listino pari allo 0,29%. Il pagamento, in tutti i casi, è previsto per mercoledì 22 giugno.

A farla da padrone sono i colossi energetici, protagonisti con Terna, Hera, Snam e, fuori dal Ftse Mib, con Acea e Acsm-Agam.

Tra le utilities, la regina dei rendimenti sarà la società capitolina che, con una cedola pari a 85 centesimi per azione, garantirà uno yield del 5,41%. Da segnalare anche Terna, che oggi stacca un saldo da 0,1929 su un totale di 0,2911 per azione, con un rendimento complessivo che sfiora il 4% (2,6% lo yield del saldo). Occhi anche su Snam che, il 20 giugno stacca un saldo pari in totale a 530 milioni di euro, 0,1572 euro per azione.

Di seguito, ecco tutti i dividendi del settore energia:

Hera: dividendo di 0,12 euro, rendimento 4,1%;

Snam: saldo dividendo 0,1572 euro (totale 0,262 euro), rendimento 3% (totale 5%);

Terna: saldo 0,1929 euro (totale 0,2911 euro), rendimento 2,6% (saldo 3,95%);

Acea: dividendo 0,85 euro, rendimento 5,41%;

Acsm-Agam: dividendo: 0,095 euro, rendimento 3,91%).

Dividendi 20 giugno 2022: Exor, Leonardo, Stm, gli altri colossi che staccano la cedola

Poste italiane ha approvato la distribuzione di un dividendo (relativo all’esercizio 2021) pari a 0,59 euro per azione, in aumento del 21% rispetto all’ammontare distribuito lo scorso anno (0,486 euro). A novembre 2021 la società guidata da Matteo Del Fante ha staccato un acconto pari a 0,185 euro per azione. Di conseguenza, il saldo della cedola che viene staccato lunedì 20 giugno è di 0,405 euro. Lo yield complessivo ammonta al 6,2%, quello del saldo al 4,30%.

Sul Ftse Mib a staccare la cedola oggi ci sono altri 3 pezzi da novanta:

Exor: dividendo 0,43%, rendimento 0,69%;

dividendo 0,43%, rendimento 0,69%; Leonardo : dividendo 0,14%, rendimento 1,42%

: dividendo 0,14%, rendimento 1,42% Stm: prima tranche dividendo 0,06 dollari (complessivo 0,24 dollari), rendimento 0,17% (0,68% totale).

Infine, tra le società che staccano oggi figurano Ovs (cedola 0,04 euro), Carel Industries (0,15 euro), Leone Film (0,14 euro), Masi Agricola (0,08%).