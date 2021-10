Discoteche: ecco le regole per riaprire

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo alla riapertura delle discoteche – Giovedì il Cdm – Previste regole stringenti, ecco quali sono

In zona bianca le discoteche potranno finalmente riaprire dopo oltre un anno e mezzo di stop. È questo il parere del Comitato Tecnico Scientifico che il Governo dovrebbe esaminare nel prossimo Consiglio dei ministri (probabilmente giovedì). Gli esperti però avvertono: nonostante il via libera, “tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”.

Le nuove regole dovrebbero essere inserite nel decreto che ritoccherà al rialzo i limiti di capienza imposti su stadi, teatri e cinema. Sulle sale da ballo però, le regole saranno molto più stringenti.

DISCOTECHE: I LIMITI DI CAPIENZA

In base alle indicazioni fornite dal Cts, per le discoteche il limite di capienza dovrà essere fissato al 35% al chiuso e al 50% all’aperto, percentuali includono anche il personale dipendente. Le soglie consigliate dagli esperti hanno immediatamente fatto storcere il naso agli addetti ai lavori: “L’importante è riaprire ma così le condizioni non sono favorevoli, perché incideranno sui costi, mi auguro che in sede di Cdm si possano rivedere le percentuali sulla capienza. Altrimenti per molti sarà difficile riaprire”, ha spiegato il presidente del Silb – il sindacato dei gestori delle sale da ballo – Maurizio Pasca.

LE ALTRE REGOLE

Si entrerà solo con green pass. La mascherina dovrà essere sempre indossata ad eccezione dei momenti in cui si balla, considerati come attività fisica al chiuso. Gli ospiti dovranno essere registrati allo scopo di consentire un eventuale tracciamento. E ancora: Le sale dovranno avere impianti di aereazione senza ricircolo d’aria e rispondenti a determinati requisiti, bisognerà dare la possibilità di igienizzare con frequenza le mani e garantire la sanificazione dei locali. Per le bevande si dovranno usare bicchieri monouso.