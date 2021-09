Stadi, cinema, teatri, musei: le nuove regole in arrivo

Il Cts ha dato parere favorevole all’aumento della capienza massima per impianti sportivi e manifestazioni culturali, ma a determinate condizioni – Decreto in arrivo in settimana – Ecco tutte le novità

Un altro piccolo passo verso la nuova normalità. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’aumento della capienza massima nei settori dello sport e dello spettacolo. E dunque stadi e palazzetti dello sport, ma anche cinema e teatri. Le indicazioni del Cts non sono vincolanti, spetterà al Governo decidere se accoglierle oppure no, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che l’Esecutivo sceglierà di adeguarsi al parere degli scienziati (l’apposito decreto è previsto in settimana).

LE NUOVE CAPIENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le indicazioni del Cts su stadi e palazzetti dello sport prevedono un aumento della capienza massima fino al 75% nelle strutture all’aperto e fino al 50% in quelle al chiuso. Le nuove regole varranno per le strutture situate in zona bianca. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass e dunque ai cittadini vaccinati, guariti dal Covid o che abbiamo effettuato un tampone risultando negativi.

Il Comitato Tecnico Scientifico fa inoltre una raccomandazione: la capienza negli impianti dovrà essere rispettata utilizzando tutti i settori al fine di evitare di assembramenti in alcune zone degli impianti. Tutti i presenti dovranno indossare le mascherine e rispettare le regole di distanziamento. L’organizzazione avrà il compito di vigilare.

LE NUOVE REGOLE PER LA CULTURA

Novità importanti arrivano anche sulle manifestazioni culturali. Secondo il Cts, infatti, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica e dell’evoluzione positiva della campagna vaccinale si potranno aumentare i limiti di capienza previsti per cinema, teatri e sale concerti. In zona bianca, a condizione che tutti gli spettatori siano muniti di green pass, la capienza potrà salire al 100% all’aperto e all’80% al chiuso. Anche per la cultura si raccomanda il rispetto delle indicazioni su mascherine e distanziamento attenzione alla qualità degli impianti di aereazione e vigilanza sul rispetto delle regole.

Paragrafo a parte per i musei, per i quali non sarà prevista alcuna limitazione eccezion fatta per i flussi di entrata/uscita che dovranno essere organizzati in modo da garantire il distanziamento sociale.

Brutte notizie per le discoteche che almeno per il momento continueranno a rimanere chiuse.