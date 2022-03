Diasorin vola in Borsa dopo conti 2021 migliori del previsto e le promozioni degli analisti

Grazie all’acquisizione di Luminex, Diasorin ha chiuso il bilancio 2021 con utili in crescita del 25% e ricavi in aumento del 40,4% – Titolo promosso a “buy” da Equita e Banca Akros

Giornata di sole in Borsa per il titolo Diasorin, che all’inizio del pomeriggio guadagna il 5,8%, a 135,25 euro, mettendo a segno per distacco il migliore rialzo sul Ftse Mib. A innescare l’ondata di acquisti è stata la pubblicazione dei conti 2021.

Diasorin, conti 2021

Il gruppo farmaceutico, anche grazie all’acquisizione di Luminex, ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile netto in crescita del 25,1%, a 310,7 milioni.

I ricavi, invece, sono aumentati del 40,4%, a quota 1,23 miliardi. Questo risultato, ha precisato il gruppo, “è leggermente superiore alla guidance, che prevedeva una crescita pari al 40% a tassi di cambio costanti”.

Il dividendo

Sulla scorta di questi numeri, il cda proporrà quindi la distribuzione di un dividendo ordinario da 1,05 euro per azione, pari a 57,49 milioni complessivi.

La guidance 2022

Per quanto riguarda gli obiettivi 2022, DiaSorin prevede ricavi sostanzialmente in linea con quanto registrato nell’esercizio 2021 (circa -2%), di cui quelli relativi ai prodotti Covid-19 in calo a circa 150 milioni e quelli ex-Covid in crescita del 24% circa. L’ebitda margin è atteso al 35% circa.

Per quanto riguarda la situazione geopolitica, DiaSorin non prevede impatti negativi dalla guerra tra Ucraina e Russia, non essendo “significativamente esposta in queste aree”.

I giudizi degli analisti

I risultati del 2021 sono “migliori delle attese”, mentre la guidance 2022 è “confermata”, sottolineano gli analisti di Equita, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a “buy”, con target price a 158 euro.

Promozione anche da Banca Akros, che ha alzato il giudizio a “buy” da “accumulate”, con target a 172 euro.

Per gli analisti di Intesa Sanpaolo, “i risultati sono migliori delle previsioni soprattutto grazie alla buona performance di Luminex nell’ultimo trimestre dell’anno e a vendite legate al Covid lievemente superiori alle stime, che hanno avuto impatti positivi sulla redditività operativa”.