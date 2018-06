Deutsche Bank, BNP Paribas e Société Generale nel mirino della Bce

La Vigilanza della Bce si è finalmente decisa a passare ai raggi X i derivati di Deutsche Bank, Bnp Paribas e Socgen dopo aver incalzato per anni le banche italiane sugli Npl

Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung dà notizia di un’inchiesta condotta dalla Bce sulla metodologia di calcolo dei prodotti finanziari seguita da tre delle più grandi banche europee come la tedesca Deutsche Bank e le francesi Bnp Paribas e Société Générale.

Pietra dello scandalo è il metodo di calcolo sulle obbligazioni, le azioni e soprattutto i derivati detenuti dalle tre banche. L’inchiesta dell’istituto di Francoforte è stata aperta per superare le critiche che gli sono piovute addosso per la disparità di trattamento nei confronti delle banche italiane, a cui è stato fatto molto pesare la presenza all’interno dei loro bilanci di non-performing loans e non-performing exposure, e a cui sono stati0 imposti costosi aumenti di capitale, come quello di 13 miliardi di euro di Unicredit dello scorso anno, mentre veniva ignorato il problema dei derivati in seno alla Deutsche Bank.

L’indagine riguarda asset di livello 3, i più rischiosi, che non hanno un mercato di riferimento e perciò sono di più difficile valutazione: qualora la Banca Centrale dovesse rivedere i calcoli effettuati dai tre istituti in oggetto, potrebbe richiedere di rivalutare le attività di livello 3, di aggiornare i loro valori o di assegnare ponderazioni del rischio più elevate, con conseguenze negative sul cet1 ratio, l’indicatore che stabilisce il livello di stabilità di una banca. In sostanza, le tre grandi banche potrebbero dover affrontare rilevanti aumenti di capitale