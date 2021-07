Design: Concorso Internazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto innovativo in bambù

BAMBOO RUSH DESIGN 2021 – Iscrizioni entro il 20 luglio 2021. Consegna progetti entro il 31 agosto 2021

Il Labirinto della Masone, con il patrocinio di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e AIB (Associazione Italiana Bambù), ha indetto la quarta edizione del concorso internazionale di design, che prevede la progettazione e la realizzazione di un oggetto in bambù.

Con questo concorso il Labirinto della Masone, che ha nel bambù uno dei principali motivi di originalità (il Labirinto, il più grande al mondo, è interamente costituito da una ventina di specie diverse di bambù) punta l’attenzione sulle caratteristiche intrinseche di questa straordinaria pianta, elegante e dalle mille virtù.

Il concorso mira a mettere in evidenza il valore del bambù nel raggiungimento degli obiettivi politici internazionali, tra cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e gli impegni previsti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici promuovendo l’uso del bambù per la progettazione di oggetti ad uso quotidiano.

Il concorso vuole essere quindi uno stimolo all’utilizzo del bambù, privilegiando un prodotto di design ad uso domestico o destinato a spazi pubblici, o ancora strutture come coperture o gallerie.

Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le potenzialità espressive del bambù, che potrà essere integrato con altri materiali. Particolare attenzione sarà posta ad eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile ciclo produttivo dell’oggetto e della strategia per minimizzare l’impatto sull’ambiente.

È un concorso internazionale, che mediante la divisione in due categorie, junior e senior, dà la possibilità di partecipare sia a studenti singoli o in gruppo, regolarmente iscritti a scuole superiori di grafica, arredamento, design, facoltà di architettura o design, dottorati, master e corsi equipollenti, sia a designers, architetti, singoli o in gruppo, nonché lavoratori dipendenti diplomati o laureati operanti nel settore del design e della progettazione, artisti, creativi.

PER PARTECIPARE

Chi desidera partecipare ha tempo per iscriversi fino al 20 luglio 2021.

I vincitori del Premio saranno annunciati sul sito web, entro il mese di settembre 2021.

La consegna del premio (assegno) avrà luogo presso il Labirinto della Masone durante la sesta edizione della manifestazione “Under the Bamboo Tree” che si terrà nei giorni 16 e 17 ottobre 2021.

Contatti per informazioni e iscrizioni

bamboorush@francomariaricci.com

+39 0521 827081

CRITERI

L’oggetto da progettare deve esaltare le caratteristiche intrinseche del bambù. Oggetti per uso domestico, per uffici, edifici commerciali, scuole, ospedali ed altri spazi di pubblico utilizzo come:

• Arredi e complementi d’arredo

• Oggetti per la cucina e la tavola

• Rivestimenti per pareti, pavimenti, interpareti, porte

• Elementi funzionali come radiatori, lampade, sistemi di illuminazione, interruttori

• Elementi tecnici come maniglie, corrimano, rubinetti, targhe

• Strutture come coperture, gallerie

È possibile prevedere l’abbinamento di più materiali per l’esecuzione dell’oggetto anche se le parti in bambù devono avere un ruolo prioritario nella sua realizzazione. Il progetto deve valorizzare le proprietà tecniche ed estetiche e le potenzialità espressive del bambù e deve poter essere prodotto in serie. Nel criterio di valutazione si terrà conto di eventuali innovazioni tecnologiche, anche relative al possibile ciclo produttivo dell’oggetto e della strategia per minimizzare l’impatto sull’ambiente. Il progetto non dovrà avere un sapore etnico.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Il concorso è suddiviso in due sezioni:

– Junior destinato a studenti regolarmente iscritti a scuole superiori di grafica, arredamento, design, facoltà di architettura o design, dottorati, master e corsi equipollenti.

– Senior destinato a designers, architetti, singoli o in gruppo, nonché lavoratori dipendenti diplomati o laureati operanti nel settore del design e della progettazione, artisti, creativi.

Per entrambe le categorie è possibile partecipare sia singolarmente che in gruppi.