Deloitte premia le eccellenze italiane: dagli yacht allo spumante, ecco chi sono

L’edizione 2021 del Best Managed Companies Award si è conclusa con 74 aziende premiate in base a diversi parametri. Il 74% ha aumentato gli investimenti in tecnologia e innovazione

Il Best Managed Companies Award (BMC) di Deloitte Private ha premiato quest’anno 74 imprese. Si tratta di eccellenze italiane che hanno superato l’esame su un discreto numero di parametri – strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità – e si sono conquistate un posto nella classifica delle aziende meritevoli. Si va dagli yacht allo spumante, dall’alimentazione all’elettronica, come si vede dall’elenco dei vincitori pubblicato qui sotto. Il premio è organizzato ogni anno con il sostegno di Elite (Borsa italiana-Euronext), Confindustria e Altis (Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Nell’anno del Next Generation EU, spiega Andrea Restelli, Partner Deloitte e Responsabile del Premio Best Managed Companies, “l’elemento maggiormente differenziante risulta essere l’investimento in tecnologia e innovazione (74%), che le posiziona in linea con le prospettive del NGEU. Questa rappresenta una componente strategica sia per il mantenimento della competitività attraverso l’innovazione, sia per l’evoluzione dei sistemi produttivi verso una maggiore sostenibilità”.

Dal punto di vista della ripartizione territoriale, la pattuglia dei vincitori risulta così suddivisa: Nord Ovest 40%, Nord Est 32%, Centro 15%, Sud 13%. Guardando invece al numero di dipendenti, il 54% dei premiati si colloca entro la fascia di 249 dipendenti mentre il 46% supera il tetto dei 250 addetti. Riguardo ai settori, il più rappresentato è quello dei Prodotti industriali e Costruzioni (29%), seguito da Consumer Products (26%), Technology (11%), Energia (8%), Retail (7%), Sanitario (3%), Oil & Gas (3%) mentre il restante 13% delle aziende è frammentato in diversi altri settori d’impresa.

Non va dimenticato infine che quest’anno, come il 2020, è stato influenzato dalla pandemia da Covid-19. E circa “il 50% delle imprese con più di 50 dipendenti ha segnalato una caduta del fatturato superiore al 10% nel 2020. Ma ciò non è avvenuto tra le imprese medio-grandi BMC – sottolinea Deloitte Private – che si collocano, dunque, tra quelle più virtuose e con una maggiore resilienza rispetto alla media nazionale”.

BMC AWARD 2021, LE NEW ENTRY

Ecco l’elenco delle aziende premiate quest’anno per la prima volta:

Alma Petroli

Beta 80 Group

De Cecco

Enegan

Ferrari Group

Fervo

Friul Intagli Industries

Intesi Group

Massimo Zanetti Beverage Group (Segafredo Zanetti Spa)

Molteni&C

Movi Group

Overmach

Pietro Fiorentini

PQE Group

Raselli Franco S.p.a.

Readytec

Remazel Engineering

Scm Group

Seco

BMC AWARD 2021, I VETERANI

Ecco le aziende che sono state premiate per il quarto anno consecutivo e che per questa ragione hanno ottenuto la qualifica Gold.

Biesse Group

Cantine Ferrari

CLAI

Fantini Group

FiloBlu

Fratelli Ibba

Gessi

Irritec

Sanlorenzo Yacht

Tapì

Tecno

BMC AWARD 2021, I CONFERMATI

Ecco le aziende premiate per la seconda o terza volta consecutiva.

Alpac

Ambiente S.p.A.

Andriani

Calligaris

Callipo Conserve Alimentari

Candioli Pharma

Cefriel

Convergenze S.p.A. SB

Coswell

Custom

Damiano

Epta

Essetre

Eurofork

Extravega Beyond Architectural Fabrications

Faravelli

Farmol

Flash Battery

Florim

Fluid-o-Tech

Gibus – The Sun Factory

Giorgetti

Gruppo Ebano

Gruppo Marazzato

Gruppo Master

Gruppo SGR

Isolfin

Italian Design Brands (IDB Group)

Laica

Lincotek

Longino & Cardenal

Magazzini Gabrielli

Manuli Rubber Industries (MRI)

Nashi

NT Food

NTE Process

NWG Energia

R.D.R.

Sabaf

Sacel

San Marco Group

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi

Vici & C.

Webranking