Deloitte, nuova sede a Milano: è a impatto zero

La società di consulenza avrà il suo nuovo quartier generale a partire dal 2023 in un complesso di proprietà di Allianz. Cresce il numero di edifici NZEB delle grandi aziende

Anche Deloitte apre una nuova sede a Milano, che come si usa adesso sarà ad impatto ambientale zero, cioè un cosiddetto edificio NZEB (Near Zero Energy Building). Il nuovo head quarter della società di consulenza sarà pronto nel 2023 e ospiterà 5.000 dipendenti: è certificato LEED Platinum e WELL Gold e sarà dotato di funzionalità “Smart Ready” personalizzabili, con un monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali. Sorgerà in un complesso immobiliare di proprietà del gruppo Allianz (che fino al 2018, prima di traslocare a CityLife, vi aveva anche la sede), in corso Italia 23, cioè in pieno centro e in una zona che tra non molti anni sarà anche servita dalla nuova linea 4 della metropolitana, in fase di costruzione. Cresce il numero delle aziende che ristrutturano i propri edifici in chiave sostenibile. A Roma sono in corsi i lavori di ristrutturazione del quartier generale di Enel ed è di pochi giorni fa l’annuncio di Snam che sposterà gli uffici in una nuovo edificio a Milano dalle sedi storiche a San Donato.

Ma torniamo a Deloitte. La nuova struttura si fonda sul concetto di campus, ovvero un unico complesso con tre edifici, costituito da aree interconnesse con percorsi orizzontali e verticali che permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile. La superficie complessiva degli uffici sarà di 49.000 mq, mentre intorno al complesso saranno innestati più di 1.100 mq di nuove aree verdi. “La scelta del nuovo edificio nasce per supportare la crescita del network e si inserisce con coerenza nel nostro programma Impact for Italy” – commenta Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia – “In questo momento storico, in cui il lavoro e i suoi spazi vanno ripensati, vogliamo guardare positivamente al futuro e immaginare le nostre persone al centro di uno spazio lavorativo sostenibile e flessibile, che favorisca l’innovazione, l’inclusione, la creatività, il benessere e la più efficace collaborazione tra le nostre persone”.

“Il trasferimento in questo smart building – Elena Vistarini, Real Estate Sector Leader di Deloitte Financial Advisory Italia – permetterà a Deloitte Italia un’ottimizzazione del risparmio energetico attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili. L’edificio sarà NZEB (Near Zero Energy Building), certificato LEED Platinum e WELL Gold e sarà dotato di funzionalità “Smart Ready” personalizzabili, con un monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali.Le aree comuni dedicate a sport, business, ristorazione e tempo libero, e che includono un Auditorium e una Food Hall, introdurranno nuovi spazi di socializzazione intorno al luogo di lavoro, offrendo alle persone di Deloitte un ampio spazio multifunzionale”.