Dazi, la scure di Trump su Canada e Messico dal primo febbraio. Ecco le aziende che potrebbero essere colpite. Tra cui le italiane

Un’indagine Reuters elenca tutte le principali aziende, settore per settore, che hanno interessi in Messico. Ci sono anche le Pirelli, Brembo, Stellantis e Campari

Nel suo primo giorno di mandato, Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi del 25% su Canada e Messico a partire dal 1° febbraio, facendo crollare le azioni di diverse case automobilistiche e aziende di batterie asiatiche nelle contrattazioni di oggi.

Ecco le aziende che potrebbero essere interessate (per settore, in ordine alfabetico) riportate da Reuters.

Case automobilistiche

Audi. Lo stabilimento Audi di San Jose Chiapa, in Messico, produce la Q5, impiegando poco più di 5.000 persone. Ha prodotto quasi 176.000 auto nel 2023, come mostrato dal suo sito web. Nella prima metà del 2024, quasi 40.000 auto sono state esportate negli Stati Uniti, secondo la Mexican Automotive.

La fabbrica della Volkswagen a Puebla è il più grande stabilimento automobilistico del Messico e uno dei più grandi del gruppo VW, secondo il sito web della casa automobilistica. Nel 2023 sono state prodotte lì quasi 350.000 auto, tra cui la Jetta, la Tiguan e la Taos, tutte destinate all’esportazione negli Stati Uniti

Bmw. Lo stabilimento di San Luis Potosi, in Messico, produce la Serie 3, la Serie 2 Coupé e la M2, con quasi tutta la produzione destinata agli Stati Uniti e ad altri mercati in tutto il mondo, secondo la casa automobilistica. Dal 2027, produrrà la linea di modelli completamente elettrica “Neue Klasse”.

Byd. Il produttore cinese di veicoli elettrici BYD ha cercato luoghi in cui costruire uno stabilimento in Messico, ma ha ripetutamente affermato che la fabbrica servirà il mercato interno e non produrrà auto da vendere negli Stati Uniti.

Honda invia l’80% della sua produzione messicana al mercato statunitense e il suo direttore operativo Shinji Aoyama ha avvertito a novembre che avrebbe dovuto valutare di spostare la produzione se gli Stati Uniti avessero imposto tariffe permanenti sui veicoli importati dal paese.

JAC Motors cinese dal 2017 ha una joint venture in Messico con Giant Motors per assemblare veicoli del marchio JAC. Di proprietà di SAIC ad agosto la MG ha annunciato il progetto di costruire uno stabilimento nel Paese.

Kia Corp. della Corea del Sud ha una fabbrica in Messico che produce i propri veicoli e un piccolo numero di SUV Tucson per la sua affiliata Hyundai Motor per le esportazioni statunitensi.

Mazda ha esportato circa 120.000 veicoli dal Messico agli Stati Uniti nel 2023. Il presidente della Mazda, Masahiro Moro, ha dichiarato a novembre che la questione tariffaria “non è un problema che può essere risolto dalle singole aziende” e che avrebbe esaminato attentamente i dettagli prima di decidere la sua risposta.

Nissan ha due stabilimenti in Messico dove produce i modelli Sentra, Versa e Kicks per il mercato statunitense. Ha prodotto quasi 505.000 veicoli in Messico nei primi nove mesi del 2024. L’azienda non ha rivelato quanti di questi sono stati esportati nel mercato statunitense.

Stellantis gestisce due stabilimenti di assemblaggio in Messico: Saltillo, che produce pick-up e furgoni Ram, e Toluca, per il SUV di medie dimensioni Jeep Compass. Il gruppo franco-italiano possiede anche due stabilimenti di assemblaggio in Ontario, Canada: Windsor, dove produce modelli Chrysler, e Brampton, attualmente in fase di riorganizzazione e la cui ripresa della produzione è prevista per il 2025 con un nuovo modello Jeep.

Toyota costruisce il suo pick-up Tacoma in due stabilimenti in Messico. Ne ha venduti più di 230.000 negli Stati Uniti nel 2023, rappresentando circa il 10% delle sue vendite totali in quel mercato. Toyota produceva il Tacoma negli Stati Uniti, ma ora li spedisce tutti dal Messico, che rappresenta la maggior parte della produzione negli stabilimenti.

Fornitori di componeneti automobilistici

La svedese Autoliv, il più grande produttore mondiale di airbag e cinture di sicurezza, ha dichiarato di impiegare circa 15.000 dipendenti in Messico, rifiutandosi di commentare le esportazioni verso gli Stati Uniti da quel paese.

Produttore di pneumatici Michelin ha due stabilimenti in Messico (Queretaro e Leon) e tre in Canada (Pittou, Bridgewater e Waterville).

Il produttore cinese di sedili Yanfeng Automotive Interiors produce in Messico da anni per rifornire case automobilistiche tra cui General Motors e Toyota.

Altri produttori di componenti con stabilimenti in Messico che servono la produzione automobilistica per il mercato statunitense includono il produttore di pneumatici italiano Pirelli, produttore italiano di freni di alta qualità Brembo e Eurogroup Laminations Italia, che ha Tesla tra i suoi clienti è specializzata in statori e rotori, due componenti fondamentali dei motori elettrici e dei generatori.

La casa automobilistica statunitense Tesla ha incoraggiato i suoi fornitori cinesi a inaugurare stabilimenti in Messico nel 2023, per rifornire principalmente la fabbrica che intende fabbricare in Messico. Inizialmente Tesla aveva pianificato di avviare la produzione in Messico all’inizio del 2025, ma ha poi optato per un piano di espansione per il suo stabilimento in Texas.

Elettronica

Il più grande produttore di elettronica su contratto al mondo, la Foxconn di Taiwan, sta costruendo una gigantesca fabbrica di server di intelligenza artificiale in collaborazione con Nvidia in Messico. Prevede di avviare la produzione all’inizio del 2025 realizzando un server raffreddato a liquido contenente la nuova e potente famiglia di chip AI Blackwell di Nvidia.

Produttore di computer cinese Lenovo produce server e altri prodotti per data center in un enorme sito a Monterrey, in Messico, che ha ampliato nel 2021. All’epoca ha affermato che tutti i suoi prodotti per data center per il mercato nordamericano sono fabbricati a Monterrey.

LG Electronics della Corea del Sud produce TV, elettrodomestici e componenti per veicoli elettrici nei suoi siti messicani. A novembre ha dichiarato di star valutando le possibilità, compresi i cambiamenti nelle politiche commerciali.

Samsung Electronics della Corea del Sud produce televisori ed elettrodomestici in Messico e li esporta negli Stati Uniti

Cibo e bevande

Gruppo italiano di alcolici Campari. Secondo il suo ultimo rapporto sulla sostenibilità, l’azienda ha tre siti produttivi in ​​Messico, il principale dei quali produce tequila con il marchio Espolon, e uno in Canada, che produce il marchio canadese di whisky Forty Creek. Secondo Citi, Campari importa il 27% delle sue vendite negli Stati Uniti da Messico e Canada.

Prodotti imballati

Procter & Gamble e Unilever sono tra le grandi aziende produttrici di beni confezionati esposte ai dazi sulle importazioni dal Messico, come mostrano i dati. Circa il 10% delle spedizioni di P&G nei tre mesi fino a fine settembre provenivano dal Messico, secondo il fornitore di dati di importazione ImportYeti. Circa il 2% delle importazioni via mare di Unilever negli Stati Uniti proviene dal Messico, come mostrano i dati. Entrambe le aziende e altri grandi gruppi di consumatori come Pepsico e i chip Lay’s, hanno investito collettivamente centinaia di milioni di dollari nelle loro catene di fornitura messicane.