Da Kluivert a Chiesa, nel calcio tutti pazzi per i figli d’arte

Impazza in Serie A (ma non solo) la moda dei giovani calciatori figli di grandi campioni degli anni ’90: il 19enne figlio di Patrick ha già conquistato Roma, mentre in Francia ecco i figli di Weah e Thuram – VIDEO.

La carica degli eredi degli “anni ’90”. In realtà alcuni dei ragazzi di cui parliamo, gli astri nascenti del calcio, sono nati negli anni 2000, ma sono tutti figli dei campioni della generazione degli anni ’90: da Kluivert a Weah, da Di Francesco a Thuram, senza dimenticare Chiesa, Simeone, e un figlio d’arte un po’ sui generis, perchè il padre non è stato un noto calciatore ma il presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi. Il figlio Francesco, 17 anni, ha appena firmato con l’Udinese: il prossimo 15 settembre farà parte della squadra che parteciperà al campionato di Primavera.

C’è invece chi è già in prima squadra ed è già da tempo tra i protagonisti della Serie A, come Federico Chiesa, figlio di Enrico, che a 20 anni (ne compirà 21 ad ottobre) sta per iniziare la sua terza stagione nel massimo campionato italiano: tutte con la maglia della Fiorentina, squadra in cui il padre militò dal 1999 al 2002. Idem per Federico Di Francesco, figlio di Eusebio allenatore della Roma, che dopo due stagioni nel Bologna ha iniziato alla grande la nuova avventura al Sassuolo, con una vittoria alla prima di campionato contro l’Inter.

Di Francesco è del 1994, mentre 5 anni più giovane e non ancora 20enne è la nuova stella della Roma, Justin Kluivert, figlio del campione olandese Patrick, al quale assomiglia come una goccia d’acqua anche se in campo, rispetto al padre, è decisamente più agile e veloce e predilige una posizione da esterno (Patrick fu centravanti di Ajax, Milan e Barcellona). Ventitré di anni ne ha invece Giovanni Simeone, anche lui già da tempo noto alle cronache calcistiche e recentemente anche premiato dal ct Scaloni con la prima convocazione nella nazionale argentina. Giovanni infatti ha un nome italiano ma è nato a Buenos Aires ed è argentino come il padre Diego, ex stella dell’albiceleste e adesso apprezzatissimo allenatore dell’Atletico Madrid.

Classe 1997, ventuno anni appena compiuti: parliamo in questo caso di Marcus Thuram, figlio dell’indimenticato difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998 e attualmente scrittore impegnato per i diritti delle minoranze. Marcus non ha ancora niente a che vedere con la Serie A, gioca in Francia nel Guingamp, ma è nato a Parma e pochi giorni fa, in occasione della partita contro il Psg, ha scambiato la maglia addirittura con Gigi Buffon. Tra i compagni di squadra di Buffon a Parigi c’è anche Timothy Weah, diventato maggiorenne quest’anno (classe 2000), nazionalità statunitense e ruolo attaccante, come il padre George, Pallone d’Oro nel 1995 e attualmente presidente della Liberia.