Da CDP e BPM 30 milioni di euro alle farine Caputo per investimenti in Molise

Due banche sostengono un’azienda centenaria del Sud per un nuovo mulino completamente green.

Ci sono pizzerie in Italia e all’estero che non riescono a servire una pizza se non usano determinate farine. Cercano prodotti selezionati e di qualità che i clienti dovranno apprezzare. All’inizio c’è il grano delle pianure italiane che sono un punto forte dei 120 milioni di euro di export agroalimentare. Tra le farine italiane più famose ci sono le farine Caputo. Un’azienda del Sud diventata brand di eccellenza per la pizza: il prodotto più consumato al mondo. Il mulino Antimo Caputo è un’azienda centenaria accreditata per esperienza, tradizione. Quest’anno ha deciso di rafforzarsi nella sostenibilità delle proprie lavorazioni. Per creare un nuovo stabilimento e un nuovo mulino, ha ottenuto un prestito di 30 milioni di euro da BPM e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Le due banche hanno scelto di sostenere l’agroalimentare, giudicato comparto “centrale per l’economia italiana e contribuire a migliorare la qualità di un prodotto tipico del Made in Italy”. L’azienda ha risposto con l’Amministratore Delegato Antimo Caputo: “ è fondamentale che istituzioni finanziarie come CDP e Banco BPM sostengano la filiera, in particolare quella della molitura dei cereali, per continuare a incentivare gli investimenti sostenibili e green di eccellenze del Made in Italy”. Parole di riconoscenza, perché probabilmente senza la fiducia delle due banche il nuovo stabilimento di 16 mila metri quadri di Ripalimosani, in provincia di Campobasso, non sarebbe stato nemmeno progettato. Nè il mega impianto fotovoltaico da 2,5 Gigawatt che farà funzionare tutto. Il segnale di fiducia verso una realtà del Sud dovrebbe contagiare altre istituzioni finanziarie. Dietro il successo di un marchio ci sono le ansie e la fatica di centinaia di altre aziende che incontrano le prime difficoltà proprio con l’accesso al credito. Quale impresa non vorrebbe diventare più sostenibile e risparmiare sull’energia ? Come dimostrato da decine di ricerche, gli aiuti pubblici non bastano a realizzare maggiore fatturato. Imprenditori dinamici e desiderosi di crescere ve ne sono e attendono queste forme di finanza sostenibile.



Primato europeo ?

Nel nuovo mulino Caputo si confezioneranno le farine destinate a migliaia di clienti sparsi per il mondo. La struttura sarà dotata delle tecnologie più avanzate per la conservazione dei cereali con la riduzione degli spazi di movimentazioni delle merci. Sarà il primo mulino in Europa di ultima generazione costruito e progettato per risparmio energetico e utilizzo di energia rinnovabile. Le banche condivideranno con i Caputo obiettivi di miglioramento della sostenibilità applicando degli specifici indicatori di performance, KPI ESG. I livelli di qualità dovranno essere estesi a tutto il sistema. Nelle aziende agricole del Sud non sono ancora molto diffusi, ma potranno aumentare di pari passo con l’introduzione di produzione di energia pulita. Come si diceva gli standard di qualità saranno sicuramente apprezzati dai frequentatori di ristoranti e pizzerie. E magari gli indici di sostenibilità li troveremo anche nei menù.