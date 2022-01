Da Cdp 158 milioni alla Toscana per sanità, scuole e sport

I fondi verranno destinati anche alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e del complesso didattico “Le Scotte” dell’Università degli studi di Siena

Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione della Regione Toscana un finanziamento di 158 milioni di euro per una serie di interventi strutturali in diversi settori: sanità, scuola, viabilità e impianti sportivi. I fondi saranno utili per la realizzazione delle opere ma anche per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel dettaglio, oltre 76 milioni saranno utilizzati per concludere diversi investimenti sul patrimonio infrastrutturale del comparto sanitario, in primis la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e del nuovo complesso didattico “Le Scotte” dell’Università degli studi di Siena. Altri 27 milioni verranno destinati all’acquisto di attrezzature sanitarie, anche di tipo tecnologico e scientifico. Infine, circa 54 milioni saranno destinati all’edilizia scolastica, la viabilità, l’impiantistica sportiva e la rigenerazione e riqualificazione urbana.

Si ricorda – in una nota – che a dicembre 2020 è stato perfezionato un finanziamento di 14 milioni per l’acquisto di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature sanitarie da destinare al Centro Covid Pegaso di Prato. Mentre, nel 2019 erano stati concessi dapprima un prestito superiore ai 95 milioni per interventi di edilizia scolastica e poi altre due linee di credito per 240 milioni complessivi destinate a interventi vari, tra i quali anche operazioni di rinnovamento sul patrimonio strutturale della sanità.