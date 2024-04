Cybersecurity, il convegno della Regione Lombardia in podcast sul sito NewsMondo.it

L’evento “Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva”, frutto della collaborazione tra NewsMondo.it e la Regione Lombardia è disponibile come contenuto video sul sito della testata organizzatrice. È possibile anche selezionare le interviste agli esperti e ai rappresentanti di spicco delle aziende e delle istituzioni, intervenuti durante il convegno

Tenutosi il 10 Aprile 2024, nella sala Biagi del Palazzo Lombardia, l’evento Missione “Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva” è disponibile ora – in versione podcast video – sul “canale innovazione” del sito NewsMondo.it, la testata diretta da Alessandro Plateroti, ex corrispondente a New York per il Sole 24 Ore. Il convegno ha visto la partecipazione di una vasta gamma di esperti nazionali e internazionali, insieme a rappresentanti di aziende e istituzioni di spicco, tra cui Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, A2A, Accenture, Poste Italiane, Intesa San Paolo, IBM Italia, UnipolSai, TIM Group, Leonardo SpA, Google, Mashfrog, Politecnico Milano e FPA-ForumPA.

Il sostegno di figure di spicco come il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il Sottosegretario Regionale Ruggero Invernizzi, insieme ai moderatori Alessandro Plateroti e Franco Ferraro di SkyTg24, ha contribuito al successo dell’evento.

Sul sito NewsMondo.it è possibile accedere alla registrazione video integrale di tutto l’evento. Sempre accedendo alla stessa pagina è possibile selezionare, scorrendo verso il basso, le pagine dedicate alle video interviste di alcuni dei partecipanti al convegno.