Cy4gate e Cdp venture capital insieme per la sicurezza cibernetica delle Pmi italiane

Con una joint venture paritetica, le due società lanceranno un prodotto di cyber insurance che garantirà una copertura contro i rischi cyber, In dotazione risorse per 3 milioni

Cy4gate, che si occupa di cyber security e cyber intelligence a livello nazionale e internazionale, ha avviato una partnership strategica con CDP Venture Capital SGR, principale gestore di venture capital italiano, tramite il Fondo Boost Innovation. L’operazione prevede la costituzione di una joint venture con sede principale a Roma, che offrirà soluzioni di sicurezza cibernetica al segmento delle PMI italiane. E’ previsto anche il lancio di un prodotto di cyber insurance, che garantirà una copertura contro i rischi cyber.

Cy4gate è quotata sul segmento Star di Piazza Affari. A metà giornata oggi il titolo quota 6,33 euro in rialzo dello 0,48%. Nell’ultimo mese ha guadagnato oltre il 9%.

In dotazione alla joint venture ci sono 3 milioni, con possibili incrementi a 9,5 milioni

La società, la cui governance sarà equamente ripartita fra i due partner, sarà guidata da Guglielmo Carsana, con oltre vent’anni di esperienza in aziende del settore IT e come imprenditore nel settore assicurativo. Avrà in dotazione risorse complessive per 3 milioni di euro tra asset e capitali, che potranno essere incrementate sino a 9,5 milioni dai soci.

La partnership con Cy4Gate porta al lancio di una nuova realtà dedicata a fornire soluzioni di sicurezza cibernetica alle piccole e medie imprese italiane, ha detto Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital SGR che continua: “In un’epoca in cui le minacce digitali sono in costante evoluzione, è fondamentale che anche le PMI abbiano accesso a tecnologie avanzate e a servizi di protezione di alto livello. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di offrire soluzioni personalizzate e accessibili che permettano alle aziende di operare in modo sicuro e sereno, contribuendo così al loro successo e alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano, nella convinzione che ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, meriti di essere protetta con la massima cura e competenza.”

“La percezione di insicurezza cibernetica che oggi vivono molti imprenditori è un tema di dibattito quotidiano in ogni contesto. La nostra alleanza segna l’inizio della creazione di un offering “a misura” delle piccole e medie imprese nazionali che intendano migliorare la loro postura sulla sicurezza cibernetica a valle di un percorso di digitalizzazione” ha detto Emanuele Galtieri, CEO e General manager di Cy4Gate Group.

Il mercato dei servizi per la cybersicurezza delle PMI è in forte crescita, con proiezioni di oltre 750 milioni di euro nel 2028, in tendenza con la crescita degli attacchi rilevati in Italia e le innovazioni regolatorie di ambito europeo, scrivono gli analisti di Websim. Questa crescente necessità si scontra con la scarsità di soluzioni chiavi-in mano rivolte al segmento delle PMI che spesso non hanno al loro interno le competenze adeguate. I volumi di vendita dei prodotti cyber insurance in Italia sono in forte crescita, con un CAGR del 35-40% negli ultimi 5 anni.