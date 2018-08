Cristiano Ronaldo, primo gol italiano. Le ultime di Inter e Milan

Sono bastati otto minuti a CR7 per segnare il suo primo gol italiano nella tradizionale partitella di ferragosto con la Primavera della Juve a Villar Perosa – Intanto Inter e Milan ma anche Roma e Napoli cercano gli ultimi colpi di mercato e la Lazio è sempre più sicura di tenersi Milinkov Savic

Sono bastati otto minuti a Cristiano Ronaldo per siglare il suo primo gol italiano. Lo ha fatto, davanti a un pubblico in estasi, a Villar Perosa, nella tradizionale amichevole di Ferragosto con la Primavera bianconera nel centro caro alla famiglia Agnelli. La partita si è chiusa con la vittoria per 5 a 0 della Juve A e con la solita festosa invasione di campo.

Tutti gli occhi e i sogni della tifoseria bianconera sono stati per CR7 che si è subito integrato con i nuovi compagni e in particolare con Dybala, autore di una doppietta e tra i più acclamati. Da Bernardeschi a Douglas Costa e ai centrocampisti e a Bonucci, che è stato ben accolto dal pubblico al suo ritorno dopo l’avventura al Milan, tutti hanno fatto a gara a servire palloni d’oro a Cristiano Ronaldo che, oltre a segnare il primo gol, ha propiziato l’autorete del 2-0. L’ultimo gol della partitella è stato di Marchisio, prodotto della cantera sempre fedele alla bandiera bianconera anche se ormai gioca poco.

John Elkann, il presidente di Exor presente con Andrea Agnelli all’incontro, ha sostenuto che quella di quest’anno “è la più forte Juventus mai vista” e naturalmente tutti gli juventini, a partire da mister Allegri che non si è nascosto, ora sognano che CR7 aiuti la squadra a conquistare la fatidica Champions che manca al club bianconero dal 1996.

Ma se la Juve vola e sogna, le rivali non stanno a guardare e stringono i tempi in vista della chiusura del calciomercato del 17 agosto. L’Inter, dopo una campagna estiva ricchissima, accoglie oggi Keita, l’ex laziale che andrà a rinforzare l’attacco guidato da Icardi ma sostenuto anche dal giovane Lautario. Più difficile invece arrivare a Modric, che il presidente del Real Madrid, Florentino Perez non vuole mollare malgrado la volontà del giocare di lasciare la Spagna e fare una nuova esperienza all’Inter. Molto attivo anche il Milan di Leonardo e Maldini che, dopo aver fatto cassa con parecchie cessioni (le ultime quelle di Andrè Silva al Siviglia e di Locatelli al Sassuolo) ha in mano il forte centrocampista del Chelsea Bakajoko.

Anche la Roma spera nell’ultimo colpo e cioè nel francese del Siviglia, N’Zonzi, anche se le parti sono ancora distanti sul prezzo. Un rinforzo in attacco lo cerca anche il Napoli mentre la Lazio è convinta di tenersi per almeno un altro anno il gioiello Milinkovic-Savic, salvo offerte irrinunciabili dell’ultima ora.