Cristiano Ronaldo, prima volta in serie A. Lazio-Napoli, primo big match

Cristiano Ronaldo inaugura il nuovo campionato di A guidando la Juve a Verona per il debutto contro il Chievo – Allegri: “Non ho bisogno di dargli consigli” – Ma il primo big match della stagione è all’Olimpico dove la Lazio ospita e testa il Napoli di Ancelotti

Ci siamo. Si riparte. La Serie A è pronta al calcio d’inizio, e lo farà mettendo subito in vetrina il suo gioiello più prezioso. Alle 18 la Juventus campione sfiderà a Verona il Chievo, nella prima gara ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera.

Allegri preferisce, come sempre il basso profilo, nonostante una rosa galattica e un fuoriclasse sul quale saranno puntati gli occhi di tutti: “Nessun consiglio a Ronaldo – ha detto l’allenatore -. Per lui sarà una novità e dovrà conoscere il campionato italiano. I numeri parlano per lui. Ha vinto cinque palloni d’oro e si mette sempre in discussione. Giocatori come lui sono diversi dagli altri, rispettando anche tutti gli altri calciatori. E’ uno stimolo importante per tutti gli altri, ma questo non ci deve far cadere in trappola. Non basta lui per vincere. Domani riparte una nuova stagione e una nuova sfida. Sarà più difficile, perché abbiamo preso dei giocatori fortissimi, migliorando la rosa. Ma anche altre squadre come Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio si sono rinforzate. Dobbiamo subito mettere da parte il periodo di eccitazione per l’arrivo di Cristiano e ritornare con i piedi per terra. Troveremo un Chievo che avrà voglia di fare un’impresa contro la favorita del campionato e della Champions. Dobbiamo calarci subito nella mentalità del campionato contro squadre che ci daranno battaglia. Dobbiamo lavorare, tenere un profilo basso e vincere. La prima partita è sempre un punto interrogativo”.

Qualche dubbio di formazione resta (“Giocheranno Szczesny, Chiellini, Bonucci e Pjanic. Cancelo e Alex Sandro saranno i terzini. A metà campo devo vedere se giocare a due o aggiungere un mediano”), ma c’è spazio anche per l’addio di Marchisio (“Devo ringraziare Claudio, in quattro anni ha dimostrato di essere un grande calciatore e un grande uomo, un esempio. Abbiamo condiviso questa decisione, Claudio farà un’esperienza da un’altra parte”) e per la decisione di non rinviare l’inizio di tutta la Serie A: “Noi ci adeguiamo nel giocare il sabato, giorno di lutto nazionale. Dobbiamo farlo perché cosi hanno deciso, nel rispetto e nella vicinanza di chi ha subito questa tragedia”.

Alle 20.30 il big match della prima giornata, quello tra Lazio e Napoli. Simone Inzaghi potrà contare ancora su Milinkovic-Savic, che Lotito ha difeso con tutte le sue forze dagli attacchi delle big italiane ed europee (“La società è stata brava a resistere, si parla sempre di Milinkovic ma anche Immobile e Luis Alberto avevano mercato”), e non sembra preoccupato dai giudizi su una squadra poco rinforzata rispetto alle altre: “Con le griglie partiamo sempre dietro ma rispetto a due anni fa non siamo più una sorpresa, le aspettative su di noi si sono alzate, dovrò essere bravo a tirare fuori dal gruppo qualcosa in più a livello di motivazioni. La squadra deve essere pronta, ripartiamo con tanta voglia, avremo Napoli e Juve nelle prime due giornate e dovremo alzare subito l’asticella giocando concentrati”.

Dall’altra parte ci sarà un Napoli accompagnato da mille punti interrogativi, per una campagna acquisti insufficiente nonostante un big come Ancelotti in panchina: “Saremo competitivi ovunque – ha detto l’ex allenatore di Milan e Real -, perché la forza di questa squadra è il gruppo. Non servivano stravolgimenti o rivoluzioni: il mercato è stato in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Questa squadra ha fatto benissimo negli anni scorsi e quando si cerca di cambiare qualcosa che va bene serve più tempo rispetto a quanto le cose non vanno bene. Mi piace pensare di poter dare gioia a tanta gente, sono qui per fare questo e dare soddisfazione ai tifosi del Napoli che aspettano da tanto tempo”.

La Lega Serie A ha annunciato le date in cui saranno recuperate Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, gare valide per la prima giornata e rinviate in accoglimento delle richieste dei due club genovesi a seguito della tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto. Sampdoria-Fiorentina si giocherà mercoledì 19 settembre, Milan-Genoa si recupererà mercoledì 31 ottobre. Gli orari delle gare saranno comunicati successivamente.