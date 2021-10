Criptovalute, regolamentazione sempre più indispensabile

Le considerazioni di Mads Eberhardt, Cryptocurrency Analyst per BGSaxo sull’urgenza di regolamentare le criptovalute che nell’ultimo mese hanno raccolto 2 miliardi di dollari

In tutto il mondo, il mercato delle criptovalute è in una certa misura non regolamentato o almeno vagamente regolato da leggi locali e spesso obsolete che originariamente non erano destinate alle criptovalute. Con la crescente capitalizzazione di mercato dello spazio crittografico e la crescente attività on-chain nell’ultimo anno, i regolatori stanno aumentando la loro attenzione sulle criptovalute. Gli operatori di mercato dovrebbero essere sempre più consapevoli di come la regolamentazione può influenzare il mercato in modo sia positivo che negativo.

Ultimamente, le stablecoin -criptovalute che tentano di agganciare il loro valore di mercato a qualche riferimento esterno ancorandosi ad esempio a una valuta come il dollaro USA o al prezzo di metalli come l’oro- hanno attirato l’attenzione dei regolatori. Questo perchè l’offerta è passata da $ 29 miliardi a $ 123 miliardi da inizio anno e nell’ultima settimana, diversi importanti giornali con sede negli Stati Uniti hanno riferito che le stablecoin sono presumibilmente la conversazione più importante nei circoli finanziari di Washington poiché i regolatori stanno esaminando come regolamentarne gli scambi. Secondo Bloomberg, le Autorità stanno considerando persino l’istituzione di una revisione formale da parte del Financial Stability Oversight Council per concludere se le stablecoin rappresentano o meno una minaccia per l’economia.

L’impatto sul mercato della regolamentazione delle stablecoin non deve essere sottovalutato poiché queste fungono da pietra angolare nel mercato delle criptovalute, le coppie di valute più negoziate includono le stablecoin, considerando che la maggior parte dei protocolli finanziari decentralizzati è basata proprio su stablecoin. D’altra parte, la regolamentazione di queste crypto può probabilmente emergere come una cosa positiva perchè un quadro normativo adeguato e la chiarezza per le entità regolamentate può portare maggiore stabilità.

In Russia, secondo quanto riferito, la Banca centrale ha emanato linee guida destinate alle banche per convincerle a fermare gli scambi fiat ( la moneta fiat è una valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento) con le criptovalute.

L’intenzione è quella di evitare acquisti “emotivi” di criptovalute effettuati da investitori russi, e quindi proteggerli dalle perdite se il mercato dovesse crollare, o almeno questo è l’intento dichiarato dalla banca centrale. Nel corso degli anni, ci sono state ripetute discussioni relative ad un divieto assoluto di criptovaluta in Russia, sebbene non sia mai entrato in vigore. L’Uzbekistan, d’altra parte, ha vietato i pagamenti di criptovalute alla fine del 2019 e il paese probabilmente non allenterà mai tale divieto, almeno secondo le dichiarazioni della scorsa settimana del vicepresidente della Banca centrale dell’Uzbekistan che ha dichiarato: “Le criptovalute non sono supportate da nulla”.

La scorsa settimana, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha ospitato una sessione di domande e risposte nel corso della quale è stata chiesta la sua opinione sulle criptovalute, a cui ha risposto: “Non abbiamo assolutamente intenzione di abbracciare le criptovalute”, la netta risposta di Erdoğan. il presidente turco ha aggiunto che il Paese è in antitesi con le criptovalute poiché sta lavorando al lancio di una valuta digitale da parte della banca centrale. Come confermato dal Governatore della Banca Centrale di Turchia Naci Ağbal, l’Istituto avvierà entro fine anno i primi test sulla propria valuta digitale CBDC (central bank digital currency).

Gli investimenti di capitale si stanno facendo strada nelle criptovalute

Il mese scorso è stato decisamente straordinario in termini di capitale di rischio investito in società e progetti di criptovaluta e blockchain. Secondo TheBlock, sono stati investiti quasi 2,1 miliardi di dollari in società del settore in 124 round di finanziamento. Nel secondo trimestre del 2021, è stato raccolto un totale di 4,38 miliardi di dollari rispetto ai 2,89 miliardi di dollari del primo trimestre. Con la criptovaluta Avalanche che ha raccolto 230 milioni di dollari la scorsa settimana, questo terzo trimestre probabilmente supererà l’importo totale investito nel secondo trimestre. In sostanza, l’aumento dell’attività di investimento in società e progetti di criptovaluta e blockchain indica una crescente fiducia in aziende e progetti al servizio di questa industria.

La rete Solana ha subito un’interruzione di 18 ore

Parlando di raccolta di denaro, Solana, attualmente la settima criptovaluta più grande in base alla capitalizzazione di mercato e che ha raccolto $ 314 milioni a giugno di quest’anno, ha subito un’interruzione di circa 18 ore la scorsa settimana. In questo lasso di tempo, gli utenti non sono stati in grado di inviare transazioni e interagire con la rete nel suo insieme, il che significa che i fondi sulla blockchain erano inaccessibili, comprese le stablecoin. Con Solana ufficialmente in versione beta, l’interruzione era dovuta al fatto che la rete era inondata da una quantità ingestibile di transazioni che portavano la rete a interrompersi. Successivamente, è stato prontamente implementato un aggiornamento del software per evitare che il problema si ripeta, con ulteriori sviluppi che seguiranno per rendere la soluzione più stabile. L’interruzione mostra quanto siano fragili le criptovalute attualmente, in particolare quelle più recenti che non sono state testate in tutte le condizioni. Per riassumere, l’interruzione probabilmente non aiuta a formare una regolamentazione favorevole delle stablecoin, poiché non è sensato avere miliardi di stablecoin su una rete inaccessibile per circa 18 ore.