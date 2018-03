Creval, sottoscritto all’83,1% l’aumento di capitale

L’aumento di capitale da 700 milioni del Credito Valtellinese si è chiuso con la sottoscrizione dell’83,1%, pari a 581,6 milioni – Il resto sarà coperto dal consorzio di garanzia delle banche – Dal 13 al 19 marzo saranno offerti in Borsa i diritti non esercitati

L’aumento di capitale di Creval si è concluso con sottoscrizioni per 581,6 milioni, ovvero l’83,1% dei 700 milioni offerti agli azionisti. Lo comunica la società, ricordando che il consorzio di garanzia aveva inoltre sottoscritto accordi di sub-garanzia di prima allocazione con Algebris, Credito Fondiario e Dorotheum per altri 55 milioni. Considerando anche queste quote, la cifra che al momento ricadrebbe sulle spalle del consorzio è pari a circa 63 milioni.

I diritti non esercitati, in ogni caso, saranno ora offerti in Borsa dal 13 al 19 marzo. L’aumento di capitale è interamente garantito da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca (sole global coordinator e joint bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (co-global coordinator e joint bookrunners), Commerzbank e Société Générale (senior joint bookrunner), Banca Akros, Equita Sim, Keefe, Bruyette & Woods (joint bookrunners) e MainFirst (co-lead manager).