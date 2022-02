Credito immobiliare, Oam avvia l’elenco per gli intermediari europei

È operativo, sul sito istituzionale dell’Oam, l’elenco per gli intermediari europei operanti nel credito immobiliare ai consumatori che svolgono attività in Italia, anche senza succursale

Da mercoledì 2 febbraio 2022 è operativo l’elenco per gli intermediari europei del credito immobiliare. Con l’entrata in vigore del Passaporto europeo – la Legge Europea 2019-2020 – l’Organismo ha messo a disposizione un apposito elenco – disponibile sul proprio sito – che verrà “popolato” una volta che l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicherà i soggetti abilitati a operare nel Paese di origine e interessati al mercato nazionale.

L’organismo avrà, a questo punto, un mese di tempo per procedere all’iscrizione. Mentre, per quanto riguarda le attività di intermediazione creditizia diverse dal credito immobiliare ai consumatori, l’Organismo informerà i soggetti “transfrontalieri” delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia.

Gli intermediari italiani che svolgono, o vorrebbero, attività nel settore del credito immobiliare ai consumatori negli altri Paesi, lo dovranno comunicare all’Oam che entro un mese informerà l’autorità competente dell’altro Stato membro.

Infine, i soggetti che si iscrivono da oggi avranno a disposizione nell’area riservata un modulo con il quale indicare i Paesi nei quali intendono operare.