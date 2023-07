Crédit Agricole Italia entra in Ener2Crowd per progetti di sostenibilità ambientale.

Una nuova sinergia per sostenere progetti di sostenibilità ambientale. Un’alleanza che può contare sui tempi lunghi.

Aggregazioni ed aumenti di capitale per sostenere gli investimenti nelle rinnovabili non sono il tratto distintivo dell’Italia. La situazione messa a nudo dagli ultimi eventi climatici e meteo avrebbe richiesto organizzazione e mezzi più forti. Cambiamenti climatici e approccio all’economia verde segnano le nostre giornate come mai avvenuto in precedenza. Un dato è sicuro: ci vogliono capitali a disposizione. Purtroppo ci portiamo dietro sottovalutazioni diffuse su questi argomenti e le conseguenze su prevenzione e/o ricostruzione del nostro habitat si vedono. Qualcosa nel mondo della finanza ogni tanto si muove. In particolare nella prospettiva di utilizzare le risorse del PNRR. L’annuncio dell’ingresso di Credit Agricole Italia, una buona banca, nel capitale sociale di Ener2Crowd è un segnale di interesse. Ener2Crowd è una piattaforma con applicazione informatica tra le maggiori in Italia per gli investimenti green. L’operazione da 170 mila euro, chiude l’aumento di capitale a 1,2 milioni di euro della Banca ed Ener2Crowd.com punta ora a raccogliere altri 100 milioni di euro entro il 2024 per progetti di finanza alternativa.

Più investimenti e meno burocrazia

La transizione energetica ha i suoi costi e mentre l’Italia investe nell’ambiente poco più dell’1% del PIL i risparmiatori dovrebbero essere influenzati da comportamenti molto più virtuosi. Chi investe il proprio denaro in un settore di « svolta » deve poter scrutare i tempi della realizzazione dei progetti, non assistere alle beghe di una pesante burocrazia e agli stop and go delle opere. La fiducia si abbassa al contrario di ciò che promanano queste operazioni. Ener2Crowd.com attira, soprattutto da quando nel 2020 il suo ideatore Niccolò Sovico è entrato nella lista di Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30. Con oltre 20 milioni di euro di fondi raccolti, 10 mila clienti ed una capacità di erogazione di finanziamenti green pari a 1,2 milioni di euro al mese- spiega la Società- Ener2Crowd.com rappresenta il luogo di riferimento ed aggregazione per tutte quelle persone che si riconoscono nello sviluppo di un modello di Green Economy. Non sarà stata soltanto la classifica di Forbes a decretare il successo dellapiattaforma, ma anche un buon senso degli affari. Almeno sino ad oggi. « La collaborazione con la Banca Crédit Agricole rafforza l’immagine e la sostanza di un movimento finanziario di matrice sociale » dice Sovico.

Investire e sfruttare il fattore tempo

Solo pochi giorni fa Crédit Agricole Italia, aveva annunciato altre operazioni di private equity con l’apertura di due nuovi fondi: Fondo Apei-Private Equity CA Italia e Ambition Agri Agro Investissement. La Banca mette a disposizione capitali per orientare le imprese italiane verso l’innovazione sostenibile . Di particolare interesse Agro Investissement che ha una dotazione di 300 milioni di euro per rendere più forte e competitive le imprese agricole contro i rischi da cambiamenti climatici. Il contesto imprenditoriale deve trovare una sintesi tra innovazione tecnologica e sostenibilità. I mezzi finanziari a disposizione di coloro che credono nella nuova economia dovranno sicuramente aumentare. Il mercato dei capitali può crescere in trasparenza e senza artifici finanziari incomprensibili. Ciò che aiuta il tutto è il tempo. L’Italia ha davanti un lungo periodo per passare da un modello socio-economico ad un altro definito nelle linee generali. La lentezza con la quale i governi (al netto degli indebitamenti) investono in un domani migliore, più vivibile, non può condizionare gli investimenti dei risparmiatori. Bisogna mostrare di essere dalla loro parte.