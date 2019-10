Credem lancia bond da mezzo miliardo

L’obbligazione paga una cedola dell’1,5% ha scadenza a 6 anni ed è di tipo senior non-preferred

Credem ha lanciato un bond da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni e possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni. L’obbligazione è senior non-preferred, la prima di questo tipo per l’istituto. Lo ha comunicato la Banca, precisando che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie.

Il bond pagherà una cedola di 1,5%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. Gli ordini raccolti da un totale di più 180 investitori hanno raggiunto il totale di 2,25 miliardi, “grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri – si legge nella nota – Il 47% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi”. Il restante 53% è stato collocato ad investitori istituzionali italiani.

I rating attesi sono Ba1 da parte di Moody’s e BBB da parte di Fitch.