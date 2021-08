CR7 saluta la Juve ma il Manchester United lo chiama e sorpassa il City

Cristiano Ronaldo divorzia dalla Juve e si prepara a tornare al Manchester United che nelle ultime ore ha presentato un’offerta gradita dalla Juve sorpassando le iniziali ma timide avances del City di Guardiola

Attorno alla telenovela Cristiano Ronaldo i colpi di scena non finiscono mai. Stamattina il fuoriclasse portoghese è passato dalla Continassa per comunicare a mister Allegri che non intendeva più restare alla Juve e per salutare tutti i compagni di squadra e poi ha preso il suo aereo personale per dirigersi a Lisbona in vista della convocazione della sua Nazionale. Ma se l’addio ai bianconeri era scontato, non altrettanto è la sua probabile destinazione: che non sarà il City di Pep Guardiola ma il Manchester United che ha presentato un’offerta formale alla Juve per pagare il cartellino del giocare (28 milioni di euro) e offrire un contratto biennale a CR7.

Insomma un bel colpo di scena e un grande ritorno allo United che, sotto la guida di Fergusson, lo proiettò nell’olimpo del calcio inglese e internazionale, dove ha conquistato 5 Champions e 5 Palloni d’oro in una sfida infinita con Leonel Messi, approdato solo poche settimane fa al Psg.

Più che una scelta romantica quella di Cristiano Ronaldo è stata però una scelta realistica, dovuta da un lato alla freddezza di Pep Guardiola che non ne gradiva granchè l’arrivo al City e dall’altro invece alla calda accoglienza dello United, dove sia l’allenatore Solskjær che i compagni di squadra hanno fatto di tutto per fargli sentire il loro affetto: “Cristiano sai quanto ti vogliamo bene e quanto ti stimiamo”.

Ora la Juve deve decidere come sostituire CR7 ma lo farà senza affanno perchè ha due possibilità davanti: o tornare su Moise Kean, che Allegri conosce bene e che tornerebbe di corsa alla casa madre dove è cresciuto, o andare su Mauro Icardi, che al Psg è un po’ stretto dall’arrivo di Messi. Le prossime ore saranno decisive ma, com’era prevedibile, gli ultimi giorni del calciomercato sono a dir poco effervescenti. E non è ancora finita.