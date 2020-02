Cr7 fa tendenza con gli occhiali: Lapo Elkann vola in Borsa

La linea di occhiali da sole CR/ Eyewear, che debutterà tra qualche mese in esclusiva con Italia Independent, ha già sfondato il milioni di euro di prevendite – Titolo sospeso sul +9%.

Parte benissimo il sodalizio tra l’asso della Juventus Cristiano Ronaldo, non nuovo a brillanti operazioni di marketing, e Lapo Elkann: dopo il lancio di una nuova linea di occhiali della esclusiva collezione CR7 Eyewear, il titolo di Italia Independent, la società di lifestyle fondata proprio dal rampollo della famiglia Agnelli nel 2008 corre a Piazza Affari. Il titolo, quotato su AIM, è stato sospeso in asta di volatilità in mattinata, quando guadagnava il 9,38% a 2,8 euro per azione. A dare la spinta è stato nello specifico l’annuncio dei primi dati sulle prevendite degli occhiali da sole firmati CR7: Italia Independent ha fatto sapere che in nove giorni di presales le vendite sono superiori al milione di euro a valori di mercato.

La collezione, per la quale Cristiano Ronaldo e la società di Lapo hanno firmato un contratto in esclusiva mondiale per i prossimi cinque anni, sarà svelata in anteprima planetaria in occasione di Mido 2020, la fiera dell’occhialeria che si apre a Milano tra una settimana, sabato 29 febbraio. Gli occhiali di tendenza saranno poi effettivamente disponibili sul mercato a partire dalla primavera/estate di quest’anno. E, visti i dati sulle prevendite, si preannuncia un vero e proprio successo commerciale. “E’ una giornata da ricordare – aveva commentato Lapo Elkann lo scorso 29 gennaio, in occasione della comunicazione del raggiunto accordo con Ronaldo -: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita”. Con risultati già tangibili.