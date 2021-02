Covid, nuovo decreto: in zona rossa stop alle visite

Il primo provvedimento operativo del governo Draghi proroga fino al 27 marzo il divieto di spostamento fra Regioni – Le visite a parenti e amici nelle case private restano consentite in zona gialla e arancione, ma con i soliti limiti

Il Consiglio dei ministri – il primo davvero operativo dalla nascita del governo Draghi – ha dato il via libera al nuovo decreto legge che prolunga il divieto di spostamento fra Regioni dal 25 febbraio al 27 marzo. Il provvedimento contiene una novità importante: in zona rossa sarà nuovamente proibito qualsiasi spostamento verso le abitazioni private di parenti e amici, possibilità concessa invece nelle zone di colore giallo e arancione, ma solo una volta al giorno, fra le 5 e le 22 e al massimo in due persone (più figli d’età inferiore a 14 anni).

Il Consiglio dei ministri, durato dalle 10 alle 11 e 30 del mattino, ha anche nominato il nuovo Capo di Stato maggiore dell’Esercito. A ricoprire la carica sarà il generale Pietro Serino, oggi capo di Gabinetto del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Per quanto riguarda i prossimi passi del governo, entro mercoledì il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe concludere la selezione della squadra di governo con la nomina di 42 sottosegretari. I partiti hanno già consegnato al Premier le liste con i nomi che vorrebbero piazzare nelle varie caselle.