Covid, inflazione, tassi: sabato 6 sulle Lancette dell’economia

Che effetti sta avendo sull’economia l’altalena tra chiusure e riaperture anti-Covid? E l’inflazione sta risvegliandosi o è solo una tigre di carta? Ma perchè i tassi a lunga salgono? Tutto questo e altro sulle Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi su FIRSTonline di domani

La macabra danza delle chiusure-riaperture-chiusure per combattere l’epidemia prosegue. Con quali effetti sull’economia mondiale? E su quella italiana? È una ripresa generalizzata o diseguale? Quale ne è il motore, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta? E tra i paesi e le aree geografiche? Economisti e mercati finanziari guardano al dopodomani, cioè alla seconda metà del 2021 e oltre, e si preoccupano di un ritorno dell’inflazione. Da dove nasce questa preoccupazione? Ci sono i presupposti per un riavvio della rincorsa di prezzi e salari, senza la quale non si dà inflazione? Oppure qui e ora vale per l’inflazione quel che nel 1946 Mao Zedong disse dei reazionari: «sono tigri di carta»?

Perché stanno salendo i tassi d’interesse a lungo termine? Metteranno un’altra zeppa al recupero dell’economia? La lunga corsa delle Borse è a una pausa che prelude a una correzione o a qualcosa di peggio? E la tregua nei movimenti dei tassi di cambio sarà seguita da nuovi sommovimenti delle valute?

Per fare il punto sulla congiuntura, avendo in mente sempre i cambiamenti nella struttura, da domani su FIRSTonline l’edizione di marzo 2021 de Le lancette dell’economia, la rubrica mensile ultratrentennale curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. L’analisi è suddivisa in quattro articoli: il primo di sommario generale e uno per ciascuno dei tre grandi principali argomenti, ossia indicatori reali, inflazione e moneta, tassi e cambi (e Borsa).