Coronavirus, vademecum anti-panico: anzitutto lavarsi le mani

Che cosa fare di fronte all’avanzare dl’epidemia cinese anche in Italia? Ecco i consigli principali dei sanitari da tenere sempre presente

Il coronavirus è arrivato in Italia, provocando le prime vittime e soprattutto espandendosi a macchia di leopardo, col bilancio dei contagiati che aumenta – inesorabilmente – di ora in ora. Per ora la parte d’Italia più colpita è il Nord, in particolare la Lombardia dove si è verificato il primo caso ufficiale, a Codogno nel Lodigiano. Governo, ospedale e Protezione civile hanno la situazione sotto controllo: la cautela in queste situazioni non è mai troppa, ma l’invito è di non farsi prendere dal panico e, nelle zone a rischio, di restare in casa e di non presentarsi al pronto soccorso in caso di sintomi (che, ricordiamolo, sono quelli di una normale influenza, con polmonite), ma piuttosto chiamare il 112 o il 1500. Ecco un utile vademecum sulle cose da sapere e su come comportarsi: