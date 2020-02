Coronavirus in Italia: scatta l’allarme

Arriva in Italia l’influenza cinese: 6 casi solo in Lombardia, di cui 5 in gravi condizioni – Le conseguenze sui rapporti commerciali e gli eventi fieristici.

Il coronavirus inizia a far tremare anche l’Italia. Niente panico, ripetono le istituzioni, ma intanto l’influenza cinese è arrivata nel nostro Paese: i contagiati sono già 6 e tutti in Lombardia, nella zona di Codogno, in provincia di Lodi. Di questi sei casi, tutti acclarati, cinque sono in gravi condizioni e un’intera zona è stata isolata: in quarantena ci sono centinaia di persone, e il consiglio ora – per chi vive in quelle zone – è quello di non uscire di casa. L’arrivo del virus in Italia sta già portando altre conseguenze, anche sulla vita economica e sugli scambi tra Italia e Cina. E’ già di qualche giorno fa, ad esempio, la notizia secondo la quale Taiwan ha vietato l’importazione delle carni suine di provenienza italiana.

Il provvedimento ha tutta l’aria di essere una ritorsione per le misure di emergenza sanitaria varate dall’Italia (tra cui lo stop ai collegamenti aerei), anche se Taiwan ha invece precisato che si tratta di una misura precauzionale per evitare il rischio veterinario di introduzione della peste suina africana (PSA) sull’isola, a causa di un peggioramento delle condizioni veterinarie della Sardegna. Fioccano anche i primi forfait legati ad eventi fieristici: mentre il Salone del Mobile aprirà lo stesso i battenti tra due mesi (seppur chiudendo le porte agli espositori cinesi), il CODEWAY EXPO 2020, in programma alla Fiera di Roma a maggio, slitta a novembre. La manifestazione dedicata alla cooperazione sostenibile e condivisa, ed aperta ad aziende, Ong, istituzioni e buyer del settore profit della cooperazione internazionale, viene dunque posticipata per agevolare la partecipazione internazionale.