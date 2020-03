Coronavirus, le donazioni dei grandi gruppi

Da Unicredit a Italgas, passando per Vodafone, in queste ore arrivano nuove iniziative di solidarietà da parte del mondo imprenditoriale italiano a sostegno degli ospedali impegnati nella lotta al coronavirus e in aggiunta a quelle di Intesa, Tim, Pirelli, Snam

Mentre l’Italia si ferma per combattere il Coronavirus, dal mondo delle imprese arrivano diverse iniziative di solidarietà.

Dopo Intesa Sanpaolo, Tim, Pirelli, Snam e Generali, Unicredit ha lanciato una raccolta fondi fra i suoi dipendenti per supportare tre ospedali italiani particolarmente coinvolti nella battaglia, sia in termini di assistenza ai pazienti sia di ricerca scientifica: lo Spallanzani di Roma, il Luigi Sacco di Milano e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Per ogni euro donato dai dipendenti, Unicredit Foundation ne aggiungerà 10, fino a un massimo di 1 milione di euro.

“Questa raccolta fondi, aperta a tutti i dipendenti del gruppo – ha detto Jean Pierre Mustier, Ceo di Unicredit – ha lo scopo di sostenere e mostrare riconoscenza al personale medico in Italia che sta lavorando instancabilmente per la cura dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus e per aiutare i ricercatori scientifici a sviluppare nuove soluzioni”.

Da Italgas arriva invece una donazione agli ospedali Amedeo di Savoia-Asl Città di Torino, Sacco di Milano e all’Azienda Ospedaliera di Padova per potenziare i laboratori di microbiologia e virologia, attivare posti letto o strutture di terapia intensiva addizionali, acquisire dispositivi medici o ogni altra attività utile a far fronte allo stato di emergenza.

“Con questa donazione vogliamo essere al fianco di medici e infermieri e di tutti coloro che affrontano le difficoltà con energia e spirito costruttivo, vogliamo far parte con loro di una grande e solidale comunità”, ha commentato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo.

Per favorire l’accesso al digital learning con scuole e università chiuse, Vodafone ha eliminato il limite di Giga per gli studenti in tutta Italia, a partire dalle scuole superiori. I giovani clienti riceveranno un SMS per attivare Giga illimitati gratis, che si disattiveranno in automatico dopo un mese.

A seguito dell’intensificarsi dell’emergenza Coronavirus, Haier Europe – società di elettrodomestici con una forte presenza in Lombardia per l’acquisizione del gruppo Candy – ha deciso di donare 2.500 tute protettive ad Aria Spa, società che cura gli acquisti e gli approvvigionamenti per il sistema sanitario lombardo.

Camfin ha aderito con 100mila euro alla raccolta fondi promossa da Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano, che attraverso queste risorse potrà acquistare strumenti e dispositivi necessari per il trattamento dei pazienti. Nell’ambito di tale iniziativa, Camfin ha deciso, inoltre, di destinare sempre all’Ospedale Sacco la somma che deriverà dalla restituzione da parte degli azionisti Camfin – che avevano aderito all’Opa Lauro 61 – della somma in eccesso ricevuta in seguito all’innalzamento del prezzo determinato dalla Consob e della quale sono tenuti alla restituzione alla Società in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento.