Coronavirus: da Banco Bpm donazioni per 2,5 milioni

La banca lombardo-veneta sosterrà progetti in diverse regioni – Il presidente Tononi rinuncia all’intero emolumento per il 2020.

Banco BPM prosegue nel suo impegno contro il coronavirus: attraverso le sue fondazioni locali, l’istituto lombardo-veneto ha messo a disposizione risorse per oltre 2,5 milioni di euro. Il progetto comprende anche il supporto delle controllate Banca Aletti e Banca Akros. Non solo: per sostenere tale decisione, il board, il collegio sindacale e il top management hanno deciso di rinunciare a parte dei propri compensi. In particolare, il Presidente Massimo Tononi rinuncia in toto al suo emolumento per l’anno in corso, i consiglieri e i sindaci al 25% del loro compenso fino al termine del 2020 e l’Amministratore Delegato Giuseppe Castagna alla stessa percentuale, inclusiva del suo compenso annuo fisso.

Inoltre, anche il top management rinuncia a una parte della propria remunerazione. L’ammontare complessivo derivante sarà di oltre un milione di euro. A fronte di queste decisioni, Banco BPM verserà una ulteriore cifra corrispondente a iniziative di liberalità sociale sul territorio. Verrà inoltre avviata, spiega una comunicazione della banca, una raccolta fondi da parte di tutto il personale della banca. Obiettivo è il sostegno a un progetto multiregionale per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza: infatti i progetti finanziati sono in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

“L’intero consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale – ha commentato il presidente Tononi -, appena rinnovato, ha voluto iniziare il proprio mandato con un’azione concreta per fronteggiare l’emergenza in atto, destinando parte dei propri emolumenti a progetti sui territori di riferimento, elemento essenziale della nostra tradizione, con il contributo anche dell’AD e della prima linea manageriale. Gli interventi che la nostra banca sta mettendo in campo rappresentano l’avvio d’un ampio programma di azioni che ci impegneremo a realizzare, dandone puntuale aggiornamento.”