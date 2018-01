Corea del Nord alle Olimpiadi? Seul apre a Kim

La Corea del Sud, che ospiterà i Giochi invernali tra poco più di un mese, lancia segnali di disgelo a Pyongyang e propone di tenere il 9 gennaio i colloqui “di alto livello” bilaterali al fine di favorire la partecipazione della delegazione del Nord.

E’ lo sport, come spesso capita, a fare da paciere. E per giunta lo fa attraverso i Giochi Olimpici, da sempre evento deputato proprio a unire i popoli, a promuoverne la fratellanza attraverso la (leale, se possibile) competizione sportiva. E così, in pieno clima di altissima tensione per le vicende nucleari nord coreane, un segnale distensivo lo manda la vicina Corea del Sud, che tra un mese ospiterà le Olimpiadi invernali a Pyeongchang e ha fatto sapere di accogliere con favore l’apertura del leader Kim Jong-Un sulla presenza della Corea del Nord ai Giochi.

Da Seul Il presidente Moon Jae-in ha infatti mandato segnali di disgelo, invitando i ministeri dell’Unificazione e dello Sport “a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud” sulla partecipazione della delegazione nordcoreana. Moon, nella prima riunione di gabinetto del 2018, rileva poi che il “miglioramento dei rapporti non può essere separato” dal nodo nucleare. E propone al Nord di tenere il 9 gennaio i colloqui “di alto livello” bilaterali al fine di favorire la partecipazione della delegazione di Pyongyang ai giochi olimpici invernali.

“Spero che il ministero dell’Unificazione e il ministero della Cultura e dello Sport mettano a punto rapidamente le misure necessarie per un veloce riavvio del dialogo Nord-Sud e per consentire la partecipazione della delegazione nordcoreana ai giochi olimpici di PyeongChang (in programma dal 9 al 25 febbraio prossimi, ndr)”, ha notato Moon aprendo i lavori della prima riunione di gabinetto del 2018. La risposta di Seul all’apertura fatta ieri sul punto da Kim per una schiarita dei rapporti con l’opzione olimpiadi (“Siamo pronti a prendere diversi passi, incluso l’invio di una delegazione. A tal fine, le due Coree dovrebbero incontrarsi immediatamente”, ha detto) è stata rapida.

“Vedo i commenti del presidente Kim Jong-un sull’invio di una delegazione nordcoreana ai giochi di PyeongChang e di tenere un dialogo a livello governativo come una risposta al nostro proposito di fare di PyeongChang un’innovativa opportunità di migliorare i rapporti Sud-Nord e di fondare la pace”, ha osservato Moon, nel resoconto dell’agenzia Yonhap, osservando che “il miglioramento dei rapporti” non può essere sganciato dalla soluzione della questione nucleare di Pyongyang