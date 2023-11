Coppa Davis, quanto ha guadagnato l’Italia? Ecco il montepremi di Sinner & Co. 

Con la vittoria in Coppa Davis la squadra italiana non ha solo scritto la storia del tennis italiano, ma ha anche conquistato un ricco montepremi. Ecco quanto hanno guadagnato Jannik Sinner e compagni

A 47 anni di distanza dall’ultima volta, anzi a 47 anni di distanza dall’unica volta, l’Italia ha vinto la Coppa Davis, il mondiale del tennis. Battendo in finale l’Australia, la squadra italiana gestita da Filippo Volandri e composta da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, non ha solo portato l’insalatiera – così viene chiamata la coppa – in Italia, ma ha anche vinto un ricco montepremi.

Vincere la Coppa Davis 2023 a Malaga infatti, per l’Italia non ha significato solo scrivere uno dei capitoli più importanti della storia del tennis nostrano, ma anche guadagnare parecchio denaro che Sinner & Co si divideranno in parti uguali. Non solo a ricevere un bel gruzzolo sarà anche la Federtennis italiana, che in totale ha portato a casa 833mila euro.

Coppa Davis: quanto guadagna chi vince? Ecco il montepremi dell’Italia

In totale, vincendo la Coppa Davis l’Italia ha guadagnato 1,6 milioni di euro, cui si aggiungono gli oltre 800mila euro andati alla Federazione.

Come si è arrivati a questa cifra? Il montepremi è stato accumulato partita dopo partita. Prima battendo l’Olanda, poi grazie all’impresa contro la Serbia di Novak Djokovic in semifinali e infine sconfiggendo l’Australia in finale.

Facciamo un po ‘di calcoli: la vittoria contro l’Olanda e l’approdo in semifinale hanno permesso agli azzurri di guadagnare 860mila euro, mentre per la Federazione il montepremi raggiunto è stato pari a 405mila euro. Poi è arrivata la semifinale con la Serbia, vinta in tre partite con lo splendido doppio successo (nel singolare e nel doppio con Sonego) di Sinner, numero 4 al mondo, su Djokovic, numero uno al mondo. Battendo la Serbia e approdando in finale il montepremi per la squadra italiana è infatti salito a 1 milione di euro, mentre quello per la Federtennis a 505mila euro.

Infine, sconfiggendo l’Australia in finale, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli hanno fatto il jackpot, portandosi a casa un totale di 1,6 milioni di euro, da dividersi in parti uguali. L’assegno per la Federazione è invece salito a 833mila euro.

Non può lamentarsi nemmeno l’Australia, che grazie al suo secondo posto è riuscita a portare a casa 1,1 milioni di euro (570mila euro alla Federazione).