Consob, e-mail e telefono per segnalare gli illeciti

Ecco la prima applicazione della legge sul whistleblowing approvata dal Parlamento a novembre. Le modalità di trasmissione di documenti o atti di competenza già esistenti non verranno comunque sostituite

La Consob ha lanciato due nuovi canali – uno telefonico, 06/9411099, ed uno telematico, whistleblowing@consob.it – esclusivamente dedicati alla ricezione immediata delle segnalazioni previste dalla legge relative a presunte violazioni o illeciti, il cosiddetto whistleblowing.

I potenziali atti illeciti in questione sono relativi a “Norme del Tuf nonchè ad atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie”. Le segnalazioni potranno essere inviate, anche in forma anonima, dal personale di soggetti vigilati come Sim, Sgr, Sicav, banche ed altri soggetti indicati dall’art. 4-undieces del Testo Unico della Finanza.

Si tratta della prima reale e concreta applicazione della legge sul whistleblowing 170/2017 approvata dal Parlamento lo scorso novembre. L’Authority ha specificato che “sempre nel rispetto della riservatezza”, la segnalazione potrà essere inviata anche via posta ordinaria.

I due nuovi canali non sostituiranno però le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o di atti di competenza.