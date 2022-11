Consip: il valore degli acquisti delle PA è di 15,1 miliardi di euro (+29%) nel terzo trimestre 2022

Cresce il valore degli acquisti delle pubbliche amministrazioni sugli strumenti Consip. A settembre raggiunto un +29% rispetto al 2021.

Il valore degli acquisti effettuati al 30 settembre 2022 dalle PA sui diversi strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip è pari a 15,1% miliardi di euro (+29% rispetto allo stesso periodo del 2021).

Tra gli strumenti più utilizzati si segnalano i contratti su Convenzioni/Accordi quadro con un valore degli acquisti di 8 miliardi di euro (+68% rispetto al terzo trimestre 2021) e il mercato elettronico della Pa–Mepa, con 4,3 miliardi di euro (stesso livello del 2021).

Cresce l’uso delle gare in modalità ASP (application service provider), per le quali Consip rende disponibile, a titolo gratuito, la piattaforma di negoziazione per gli acquisti autonomi delle amministrazioni. Al 31 marzo 2022 sono state bandite 273 gare per un valore di 1,8 miliardi di euro (+64% nel primo trimestre 2021). Nel periodo tra gennaio e settembre 2022 sono state bandite 931 gare per un valore di 5 miliardi di euro (+4% rispetto al terzo trimestre 2021).

Sono oltre 100 mila i “centri di spesa” abilitati ad utilizzare il sistema Consip a cui le amministrazioni si possono rivolgere per effetturare i loro acquisti.

Riguardo alle attività di produzione delle gare, attraverso la quale vengono aggiudicati i nuovi contratti messi a disposizione delle PA, nei primi nove mesi del 2022 sono state pubblicate 67 nuove iniziative (207 lotti totali) per un valore di oltre 14 miliardi di euro e sono state aggiudicate 66 iniziative (240 lotti totali) per un valore di 8,5 miliardi di euro.