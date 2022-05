Consip approva bilancio 2021: utile oltre i 3 milioni, acquisti della Pa +12%

Utile cresciuto del 309% in 5 anni. Nel corso dell’anno sono state bandite gare per un valore complessivo di 10,6 miliardi, i risparmi sono stabili a 3,2 miliardi di euro

L’Assemblea degli azionisti di Consip – partecipata 100% dal Ministero dell’Economia e Finanze – ha approvato il bilancio 2021 che si è chiuso con tutti gli indicatori economici in crescita. Gli acquisti delle Pa su strumenti Consip sono aumentati del 12% rispetto al 2020 e del 127% rispetto al 2016, pari a 18,6 miliardi, con un’opportunità di risparmio complessivo sui prezzi di 3,2 miliardi di euro (+10% contro il 2016/stabile rispetto al 2020).

Nel corso dell’anno sono state bandite gare per un totale di 10,6 miliardi di euro (+111% contro il 2016 / +56% rispetto al 2020) per 243 lotti di gara aggiudicati (+17% contro 2016 / +10% rispetto al 2020). Le gare aggiudicate si attestano a 10, 6 miliardi di euro (+95% contro 2016 / stabile rispetto al 2020) per 329 lotti di gara aggiudicati (+103% rispetto al 2016/+23% contro il 2020)

Nel 2021, inoltre, Consip ha generato un incremento del valore della produzione pari a 78,9 milioni di euro (+2%). In crescita anche il margine operativo lordo a 11,3 milioni di euro (+21% rispetto al 2020). Aumentano anche le disponibilità liquide che raggiungono i 39,8 milioni di euro (+41%, 2020).

Le singole linee di business

Programma di razionalizzazione: sono cresciuti gli indicatori sugli strumenti di acquisto i contratti su convenzioni e accordi quadro registrano acquisti della Pa per 5,5 miliardi (+20% contro il 2020) – e sugli strumenti di negoziazione – il Mepa fa segnare acquisti delle Pa per 6,4 miliardi di euro (+16% contro il 2020) ed a inizio 2022 è stata estesa l’offerta sui lavori pubblici anche alle nuove opere.

Digitalizzazione della Pa: è proseguito lo sviluppo delle iniziative in ambito Cloud, Sicurezza informatica, Sanità digitale con la pubblicazione di sei nuove gare e l’aggiudicazione delle iniziative Digital Transformation, Public Cloud IaaS e PaaS, Servizi applicativi in ottica cloud, generando acquisti delle Pa sui contratti disponibili per 1,4 miliardi di euro (+27% contro il 2020). Ad oggi sono disponibili contratti per un valore di oltre 3 miliardi di euro.