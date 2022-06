Connessioni più veloci e a bassa latenza per Benetton: accordo con Tim e Sparkle

L’accordo mira ad accelerare il processo di digitalizzazione con connessioni sicure in oltre 300 uffici, negozi e siti produttivi in Europa, Africa e Asia

Tim e Sparkle firmano un accordo con il Gruppo Benetton per accelerare il processo di digitalizzazione delle sue sedi nel mondo con connessioni sicure e a bassa latenza in oltre 300 uffici, negozi e siti produttivi in Europa, Africa e Asia con la possibilità di collegare nuove sedi nel mondo in base all’evoluzione delle esigenze del cliente.

Tim metterà a disposizione del gruppo veneto la soluzione sviluppata con Sparkle, denominata Software-Defined Wide Area Network, volta a semplificare l’implementazione e la gestione della rete attraverso regole e profili di traffico disegnati in base alle applicazioni e istradamento intelligente. Una soluzione adottata già da diverse aziende che necessitano di soluzioni di rete ibride, flessibili e ottimizzate per far fronte a scenari applicativi dinamici e a flussi di traffico intensi su più luoghi di lavoro e in sicurezza.